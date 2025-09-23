PRESSEPORTAL Presseportal Logo

POL-AC: Rücknahme der Öffentlichkeitsfahndung - 12-jähriges Mädchen ist wieder da

StädteRegion Aachen (ots)

Das 12-jährige Mädchen, das seit dem 13.09.25 als vermisst galt, ist wieder da. Hailey Sue aus Remagen wurde am Montag (22.09.25) wohlbehalten im Kreis Heinsberg angetroffen. Die Vermisstenfahndung wird hiermit zurückgenommen.

Die Polizei Aachen bedankt sich für die Mithilfe der Bürgerinnen und Bürger. (sk)

Rückfragen bitte an:

Polizei Aachen
Pressestelle

Telefon: 0241 / 9577 - 21211
E-Mail: Pressestelle.Aachen@polizei.nrw.de

Original-Content von: Polizei Aachen, übermittelt durch news aktuell

