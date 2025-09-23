Polizei Aachen

POL-AC: Rücknahme der Öffentlichkeitsfahndung - 12-jähriges Mädchen ist wieder da

StädteRegion Aachen (ots)

Das 12-jährige Mädchen, das seit dem 13.09.25 als vermisst galt, ist wieder da. Hailey Sue aus Remagen wurde am Montag (22.09.25) wohlbehalten im Kreis Heinsberg angetroffen. Die Vermisstenfahndung wird hiermit zurückgenommen.

Die Polizei Aachen bedankt sich für die Mithilfe der Bürgerinnen und Bürger. (sk)

Original-Content von: Polizei Aachen, übermittelt durch news aktuell