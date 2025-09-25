Polizei Aachen

POL-AC: Wohnungseinbrüche in Aachen und Monschau - Polizei nimmt zwei Tatverdächtige fest

StädteRegion Aachen (ots)

Gleich zweimal haben Einsatzkräfte der Polizei Aachen Einbrecher gefasst.

Am Mittwoch (24.09.25) war ein Mann in der Straße "Hatzevenn" in Monschau-Konzen auf frischer Tat ertappt worden. Eine Anwohnerin hatte die Polizei gerufen. Sie hatte die verdächtige Person gegen 8:15 Uhr dabei beobachtet, wie sie um das Einfamilienhaus herumschlich und eine Scheibe einwarf. Die Einsatzkräfte nahmen den tatverdächtigen Einbrecher vorläufig fest, nachdem der ebenfalls alarmierte Besitzer des Hauses gemeinsam mit einem Bekannten den Mann festgehalten hatte. Da der 21-jährige gebürtige Niederländer offenbar unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln stand, wurde ein Drogenschnelltest durchgeführt. Dieser war positiv. Anschließend wurde ihm eine Blutprobe entnommen. Der Mann wurde vorläufig festgenommen und in das Polizeigewahrsam gebracht. Das bei ihm gefundene Cannabis wurde wegen des Verdachts der Einfuhr von Cannabis aus den Niederlanden zur weiteren Bearbeitung durch den zuständigen Zoll sichergestellt.

Der zweite Einbruch geschah in den frühen Morgenstunden des Donnerstags (25.09.25) in Aachen. Zeugen hatten die Polizei alarmiert, als sie gegen 4:30 Uhr Knallgeräusche in der Nizzaallee gehört hatten. Als die Polizisten eintrafen, war ein Mann gerade dabei, die Schränke der Wohnung im Erdgeschoss des Mehrfamilienhauses zu durchwühlen. Der 37-Jährige hat keinen festen Wohnsitz. Er wurde vorläufig festgenommen und in das Polizeigewahrsam gebracht. Weil der Verdacht bestand, dass er unter Alkohol- und Drogeneinfluss stand, wurde auch ihm eine Blutprobe entnommen. (sk)

Original-Content von: Polizei Aachen, übermittelt durch news aktuell