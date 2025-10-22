Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: (KA) Bad Schönborn - Pkw entzieht sich Verkehrskontrolle - Polizei sucht nach Zeugen

Karlsruhe (ots)

Im Rahmen einer polizeilichen Kontrollstelle in Bad Schönborn entzog sich am Dienstag ein bislang unbekannter VW-Fahrer der Verkehrskontrolle und gefährdete dabei mehrere Verkehrsteilnehmer. Die Polizei bittet um Zeugenhinweise.

Derzeitigen Erkenntnissen zufolge sollte ein silberner Pkw gegen 12:50 Uhr im Rahmen einer Kontrollstelle in Bad Schönborn angehalten und kontrolliert werden. Als die Beamten den Fahrer zum Anhalten bewegen wollten, beschleunigte er seinen silbernen VW Golf und fuhr in Richtung Malsch.

Eine Streifenbesatzung nahm die Verfolgung des Fahrzeuges auf. Im Rahmen der Fahrt überholte der Flüchtige eine Kolonne von mindestens sieben Fahrzeugen auf der B3 in Fahrtrichtung Norden und überfuhr zudem eine rote Lichtzeichenanlage. Um einen Zusammenstoß zu vermeiden mussten zwei entgegenkommende Fahrzeuge unmittelbar abbremsen. Schließlich bog er in die Straße "Uhlandshöhe" ein, stellte sein Fahrzeug ab und flüchtete zu Fuß in bislang unbekannte Richtung.

Das Polizeirevier Bad Schönborn hat die weiteren Ermittlungen übernommen und bittet Zeugen, sowie mögliche weitere Gefährdete, sich unter der Telefonnummer 07253 80260 zu melden.

Emma Bayha, Pressestelle

Original-Content von: Polizeipräsidium Karlsruhe, übermittelt durch news aktuell