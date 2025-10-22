PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Schwaben Nord

POL Schwaben Nord: 1983 - Polizei stellt mehr als 700 Verstöße fest

Augsburg (ots)

Autobahn A8/ Bundesstraßen in den Landkreisen - Die Verkehrspolizeiinspektion Augsburg hat am vergangenen Wochenende an mehreren neuralgischen Punkten im Bereich des Polizeipräsidiums Schwaben Nord umfangreiche Geschwindigkeits- und Abstandskontrollen durchgeführt. Neben der A8 waren dabei auch die Bundesstraßen B2 (Allmannshofen) sowie B300 (u.a. Dasing, Aichach, Stadtbergen, Neusäß, Gersthofen) im Fokus. Insgesamt wurde die Geschwindigkeit von rund 25.000 Fahrzeuge gemessen. Dabei stellten die Beamten gut 700 Fahrerinnen und Fahrer fest, welche die zulässige Geschwindigkeit deutlich überschritten. Für 15 Verkehrsteilnehmer droht nun ein Fahrverbot von mindestens einem Monat. Der traurige Höchstwert wurde auf der Autobahn A8 bei Gersthofen gemessen. Dort war ein 30-jähriger Fahrer mit knapp 190 km/h bei erlaubten 120 km/h unterwegs. Ihn erwartet nun ein Bußgeld in Höhe von 600 Euro, ein zweimonatiges Fahrverbot sowie zwei Punkte in Flensburg. Gerade auch in Hinblick auf die schweren Verkehrsunfälle in den zurückliegenden Wochen appelliert die Polizei an alle Verkehrsteilnehmerinnen und Verkehrsteilnehmer, die Geschwindigkeitsvorgaben einzuhalten und die Fahrweise den aktuellen Wetterbedingungen anzupassen.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Schwaben Nord
Pressestelle
Telefon: 0821 323 - 1013 /-1014 /-1015
E-Mail: pp-swn.pressestelle@polizei.bayern.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Schwaben Nord, übermittelt durch news aktuell

