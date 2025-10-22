PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Schwaben Nord mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Schwaben Nord

POL Schwaben Nord: 1982 - Polizei ermittelt wegen Diebstahls

Augsburg (ots)

Nördlingen - Am Montag (20.10.2025) entwendeten mehrere Männer Zigaretten aus einem Supermarkt in der Hofer Straße. Die Polizei nahm vier Tatverdächtige fest. Gegen 12:50 Uhr lenkte ein Mann aus der Gruppe den Kassierer ab, indem er Waren bezahlte. Währenddessen entwendeten die übrigen Männer Zigaretten im Wert von ca. 500 Euro und entfernten sich anschließend unbemerkt aus der Filiale. Der Diebstahl fiel dem Personal schließlich auf. Sie informierten weitere Filialen sowie die Polizei über die Masche. Bei einem weiteren Tatversuch in Rain konnten vier Tatverdächtige durch die Polizei festgenommen werden. Nach der Zahlung einer Sicherheitsleistung und der Beendigung der polizeilichen Maßnahmen wurden die Männer wieder entlassen. Die Kriminalpolizei Dillingen ermittelt nun wegen Bandendiebstahls. Ein Tatverdächtiger hat die deutsche, drei Tatverdächtige haben die kosovarische Staatsangehörigkeit.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Schwaben Nord
Pressestelle
Telefon: 0821 323 - 1013 /-1014 /-1015
E-Mail: pp-swn.pressestelle@polizei.bayern.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Schwaben Nord, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Schwaben Nord mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Schwaben Nord
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Schwaben Nord
Alle Meldungen Alle
  • 22.10.2025 – 13:48

    POL Schwaben Nord: 1981 - Polizei ermittelt nach Einbrüchen

    Augsburg (ots) - Königsbrunn - In der Zeit von Montag (20.10.2025), gegen 17.00 Uhr, bis Dienstag (21.10.2025), gegen 08.15 Uhr, verschafften sich ein oder mehrere bislang unbekannte Täter Zugang in eine Wohnung in der Boschstraße. Der oder die Unbekannten entwendeten Wertsachen. Der Beuteschaden liegt im niedrigen zweistelligen Bereich. Der Sachschaden wird derzeit ermittelt. Die Polizei ermittelt nun wegen ...

    mehr
  • 22.10.2025 – 13:48

    POL Schwaben Nord: 1980 - Polizei ermittelt wegen Unfallflucht

    Augsburg (ots) - Hochzoll - In der Zeit von Montag (20.10.2025), 15.00 Uhr, bis Dienstag (21.10.2025), 05:15 Uhr, beschädigte eine bislang unbekannte Person ein geparktes Auto in der Pfrontener Straße. Ein bislang unbekannter Autofahrer touchierte offenbar den VW, der dort geparkt war. Der Sachschaden wird auf rund 2.500 Euro geschätzt. Der Unfallverursacher entfernte sich offenbar von der Unfallstelle, ohne sich um ...

    mehr
  • 22.10.2025 – 13:47

    POL Schwaben Nord: 1978 - Polizei ermittelt nach Körperverletzung

    Augsburg (ots) - Innenstadt - Am Dienstag (21.10.2025) kam es zu einer körperlichen Auseinandersetzung in der Gögginger Straße. Gegen 17.00 Uhr schlug ein 24-Jähriger nach derzeitigen Erkenntnissen einem 41-Jährigen unvermittelt ins Gesicht, nachdem sich beide zuvor in der Gögginger Straße offenbar im Vorbeigehen berührten. Der 41-Jährige wurde hierbei verletzt. Die Polizei nahm den 24-Jährigen kurz nach der Tat ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren