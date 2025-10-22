Polizeipräsidium Schwaben Nord

POL Schwaben Nord: 1982 - Polizei ermittelt wegen Diebstahls

Augsburg (ots)

Nördlingen - Am Montag (20.10.2025) entwendeten mehrere Männer Zigaretten aus einem Supermarkt in der Hofer Straße. Die Polizei nahm vier Tatverdächtige fest. Gegen 12:50 Uhr lenkte ein Mann aus der Gruppe den Kassierer ab, indem er Waren bezahlte. Währenddessen entwendeten die übrigen Männer Zigaretten im Wert von ca. 500 Euro und entfernten sich anschließend unbemerkt aus der Filiale. Der Diebstahl fiel dem Personal schließlich auf. Sie informierten weitere Filialen sowie die Polizei über die Masche. Bei einem weiteren Tatversuch in Rain konnten vier Tatverdächtige durch die Polizei festgenommen werden. Nach der Zahlung einer Sicherheitsleistung und der Beendigung der polizeilichen Maßnahmen wurden die Männer wieder entlassen. Die Kriminalpolizei Dillingen ermittelt nun wegen Bandendiebstahls. Ein Tatverdächtiger hat die deutsche, drei Tatverdächtige haben die kosovarische Staatsangehörigkeit.

Original-Content von: Polizeipräsidium Schwaben Nord, übermittelt durch news aktuell