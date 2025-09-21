PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeiinspektion Celle

POL-CE: Drei Katzenjungen aufgefunden

Bergen (ots)

Bergen: Am 19.09.2025 um 16:57 Uhr wurden drei mutmaßlich ausgesetzte Jungkatzen im Beckersweg festgestellt. Die Kitten wurden eingefangen und zunächst dem Gewahrsam des Polizeikommissariats Bergen zugeführt. Es folgte nach guter Führung die Entlassung in die Hände der Tierpflegerin des Tierheims Celle. Eine Meldung im WhatsApp-Channel der Polizei Celle ergab bislang keinen Hinweis auf Eigentümer oder Bezugspersonen. Wer die Tiere vermisst oder weiß, wem sei gehören, meldet sich bitte bei der Polizei Bergen oder direkt beim Tierheim in Celle.

Rückfragen bitte an:

Polizeikommissariat Bergen

Telefon: 05051/60640
E-Mail: poststelle@pi-ce.polizei.niedersachsen.de

