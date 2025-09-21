POL-CE: Pressemitteilungen PK Bergen 21.09.2025
Gefahrenstelle durch freilaufendes Hausschwein
Bergen (ots)
Wietze: Am 19.09.2025 um 20:40 Uhr wurde eine Gefahrenstelle auf der B214 in der Ortsdurchfahrt Wietze, Höhe Steinförder Straße 102, gemeldet. Es wurde ein freilaufendes Hausschwein gesichtet. Die eingesetzten Beamten konnten das Hausschwein einfangen und später den Tierhalter ermitteln, der das unversehrte Tier abholte.
