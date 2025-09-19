Polizeiinspektion Celle

POL-CE: Verkehrsunfall mit beschädigtem Verkehrsschild - Polizei sucht Zeugen

Celle- Eicklingen (ots)

Am Donnerstag, den 18.09.2025, gegen 14:30 Uhr, wurde in der Braunschweiger Straße, Höhe Hausnummer 10, ein Verkehrsschild durch ein bislang unbekanntes Fahrzeug beschädigt. Anschließend entfernte sich die Fahrerin oder der Fahrer vom Unfallort, ohne den Pflichten nachzukommen.

Nach bisherigen Erkenntnissen könnte es sich bei dem Verursacherfahrzeug um einen grau-silbernen VW Golf Plus oder einen Opel Mokka gehandelt haben. Vermutlich ist das Fahrzeug zuvor vom Parkplatz des Netto-Marktes nach links in die Braunschweiger Straße eingebogen.

Zeuginnen und Zeugen, die den Unfall beobachtet haben und/ oder Hinweise zum Fahrzeug bzw. zur Fahrerin oder zum Fahrer geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei Wathlingen unter der Telefonnummer 05144-495460 zu melden.

