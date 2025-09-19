PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Celle mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeiinspektion Celle

POL-CE: Verkehrsunfall mit beschädigtem Verkehrsschild - Polizei sucht Zeugen

Celle- Eicklingen (ots)

Am Donnerstag, den 18.09.2025, gegen 14:30 Uhr, wurde in der Braunschweiger Straße, Höhe Hausnummer 10, ein Verkehrsschild durch ein bislang unbekanntes Fahrzeug beschädigt. Anschließend entfernte sich die Fahrerin oder der Fahrer vom Unfallort, ohne den Pflichten nachzukommen.

Nach bisherigen Erkenntnissen könnte es sich bei dem Verursacherfahrzeug um einen grau-silbernen VW Golf Plus oder einen Opel Mokka gehandelt haben. Vermutlich ist das Fahrzeug zuvor vom Parkplatz des Netto-Marktes nach links in die Braunschweiger Straße eingebogen.

Zeuginnen und Zeugen, die den Unfall beobachtet haben und/ oder Hinweise zum Fahrzeug bzw. zur Fahrerin oder zum Fahrer geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei Wathlingen unter der Telefonnummer 05144-495460 zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Celle
Kathrin Hilgert
Telefon: 05141-277104
E-Mail: postfach-oea@pi-ce.polizei.niedersachsen.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Celle, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Celle mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Celle
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Celle
Alle Meldungen Alle
  • 18.09.2025 – 09:57

    POL-CE: Zeugenaufruf nach Verkehrsunfall

    Celle - Hambühren (ots) - Am 17.09.2025, gegen 21:40 Uhr, kam es auf der B214 in Höhe Hambühren zu einem Verkehrsunfall. Ein Pkw-Fahrer nahm während seiner Fahrt wahr, dass ein entgegenkommendes Fahrzeug nach und nach auf den linken Fahrstreifen geriet, damit das Rechtsfahrgebot missachtete und ihm direkt entgegenkam. Um eine Kollision zu vermeiden, wich der Pkw-Fahrer nach rechts aus, wobei er mit einer Schutzplanke ...

    mehr
  • 18.09.2025 – 09:22

    POL-CE: Vier Pfoten im Einsatz - Diensthunde stellen flüchtige Person

    Celle (ots) - Am gestrigen Tag kam es im Rahmen einer geplanten Festnahme zu einer besonderen Situation: Die betroffene Person zeigte sich mit der Maßnahme nicht einverstanden und ergriff zu Fuß die Flucht. Diese führte in einen brachliegenden Baustellenbereich in der Nähe der B214. Das Gelände war stark bewachsen, unübersichtlich und aufwendig zu durchsuchen. ...

    mehr
  • 16.09.2025 – 19:44

    POL-CE: Polizei beteiligt sich an internationalen Aktionstagen für mehr Verkehrssicherheit

    Celle (ots) - Die Förderung der Verkehrssicherheit ist eine der Kernaufgaben polizeilicher Arbeit. Ein zentrales Ziel ist dabei die Reduzierung von schweren und tödlichen Verkehrsunfällen. Unter diesem Leitgedanken finden jedes Jahr die internationalen Aktionstage "ROADPOL Safety Days" statt, an denen sich Polizeibehörden europaweit beteiligen. Auch die Polizei ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren