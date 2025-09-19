Polizeiinspektion Celle

POL-CE: ROADPOL Safety Days - Verkehrskontrollen im Stadtgebiet Celle

Celle (ots)

Wie bereits am 16.09.2025 berichtet, finden aktuell die europaweiten ROADPOL Safety Days statt. Im Rahmen dieser Aktionswoche wurden durch die Polizei Celle neben der Kontrolle in Unterlüß am Dienstag auch am gestrigen Donnerstag weitere Verkehrskontrollen im Stadtgebiet Celle durchgeführt.

Über die Dauer von drei Stunden führten Einsatzkräfte an drei unterschiedlichen Standorten in Celle - in Altencelle, Westercelle und Heese - Geschwindigkeitsmessungen durch. Dabei wurden insgesamt 48 Geschwindigkeitsverstöße festgestellt.

Besonders hervorzuheben sind zwei Verstöße, die aufgrund der Höhe der Geschwindigkeitsüberschreitung ein Fahrverbot zur Folge haben werden.

Die Polizei weist in diesem Zusammenhang erneut darauf hin, dass überhöhte Geschwindigkeit eine der Hauptursachen schwerer Verkehrsunfälle ist. Ziel der ROADPOL Safety Days ist es daher, die Verkehrssicherheit zu erhöhen und das Bewusstsein für regelkonformes Verhalten im Straßenverkehr zu schärfen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Celle, übermittelt durch news aktuell