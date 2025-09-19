PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Celle mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeiinspektion Celle

POL-CE: ROADPOL Safety Days - Verkehrskontrollen im Stadtgebiet Celle

Celle (ots)

Wie bereits am 16.09.2025 berichtet, finden aktuell die europaweiten ROADPOL Safety Days statt. Im Rahmen dieser Aktionswoche wurden durch die Polizei Celle neben der Kontrolle in Unterlüß am Dienstag auch am gestrigen Donnerstag weitere Verkehrskontrollen im Stadtgebiet Celle durchgeführt.

Über die Dauer von drei Stunden führten Einsatzkräfte an drei unterschiedlichen Standorten in Celle - in Altencelle, Westercelle und Heese - Geschwindigkeitsmessungen durch. Dabei wurden insgesamt 48 Geschwindigkeitsverstöße festgestellt.

Besonders hervorzuheben sind zwei Verstöße, die aufgrund der Höhe der Geschwindigkeitsüberschreitung ein Fahrverbot zur Folge haben werden.

Die Polizei weist in diesem Zusammenhang erneut darauf hin, dass überhöhte Geschwindigkeit eine der Hauptursachen schwerer Verkehrsunfälle ist. Ziel der ROADPOL Safety Days ist es daher, die Verkehrssicherheit zu erhöhen und das Bewusstsein für regelkonformes Verhalten im Straßenverkehr zu schärfen.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Celle
Kathrin Hilgert
Telefon: 05141-277104
E-Mail: postfach-oea@pi-ce.polizei.niedersachsen.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Celle, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Celle mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Celle
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Celle
Alle Meldungen Alle
  • 19.09.2025 – 08:01

    POL-CE: Verkehrsunfall mit beschädigtem Verkehrsschild - Polizei sucht Zeugen

    Celle- Eicklingen (ots) - Am Donnerstag, den 18.09.2025, gegen 14:30 Uhr, wurde in der Braunschweiger Straße, Höhe Hausnummer 10, ein Verkehrsschild durch ein bislang unbekanntes Fahrzeug beschädigt. Anschließend entfernte sich die Fahrerin oder der Fahrer vom Unfallort, ohne den Pflichten nachzukommen. Nach bisherigen Erkenntnissen könnte es sich bei dem ...

    mehr
  • 18.09.2025 – 09:57

    POL-CE: Zeugenaufruf nach Verkehrsunfall

    Celle - Hambühren (ots) - Am 17.09.2025, gegen 21:40 Uhr, kam es auf der B214 in Höhe Hambühren zu einem Verkehrsunfall. Ein Pkw-Fahrer nahm während seiner Fahrt wahr, dass ein entgegenkommendes Fahrzeug nach und nach auf den linken Fahrstreifen geriet, damit das Rechtsfahrgebot missachtete und ihm direkt entgegenkam. Um eine Kollision zu vermeiden, wich der Pkw-Fahrer nach rechts aus, wobei er mit einer Schutzplanke ...

    mehr
  • 18.09.2025 – 09:22

    POL-CE: Vier Pfoten im Einsatz - Diensthunde stellen flüchtige Person

    Celle (ots) - Am gestrigen Tag kam es im Rahmen einer geplanten Festnahme zu einer besonderen Situation: Die betroffene Person zeigte sich mit der Maßnahme nicht einverstanden und ergriff zu Fuß die Flucht. Diese führte in einen brachliegenden Baustellenbereich in der Nähe der B214. Das Gelände war stark bewachsen, unübersichtlich und aufwendig zu durchsuchen. ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren