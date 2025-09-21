POL-CE: Untersagung der Weiterfahrt
Bergen (ots)
Bergen: Am 19.09.2025, um 23:10 Uhr wurde ein Klein-Lkw gemeldet, der in extremer Schieflage die B3 von Wolthausen in Richtung Bergen befahre. Die Meldung kann durch die eingesetzte Funkstreife bestätigt werden. Dem Fahrzeugführer wurde die Weiterfahrt untersagt.
