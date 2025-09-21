PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Celle mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeiinspektion Celle

POL-CE: Untersagung der Weiterfahrt

POL-CE: Untersagung der Weiterfahrt
  • Bild-Infos
  • Download

Bergen (ots)

Bergen: Am 19.09.2025, um 23:10 Uhr wurde ein Klein-Lkw gemeldet, der in extremer Schieflage die B3 von Wolthausen in Richtung Bergen befahre. Die Meldung kann durch die eingesetzte Funkstreife bestätigt werden. Dem Fahrzeugführer wurde die Weiterfahrt untersagt.

Rückfragen bitte an:

Polizeikommissariat Bergen

Telefon: 05051/60640
E-Mail: poststelle@pi-ce.polizei.niedersachsen.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Celle, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Celle mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Celle
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Celle
Alle Meldungen Alle
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren