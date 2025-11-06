POL-LIP: Detmold. Wohnungseinbruch in Einfamilienhaus.

Lippe (ots) - Zwischen Dienstagmorgen und -abend (04.11.2025) drangen Unbekannte in ein Einfamilienhaus am Alten Weg in Spork-Eichholz ein. Anschließend durchsuchten sie einen Raum sowie ein angrenzendes Büro und öffneten mehrere Schubladen und Schranktüren. Zum Zeitpunkt der Anzeigenaufnahme stand noch nicht fest, ob Gegenstände entwendet wurden. Zeugen, die Verdächtiges im Bereich Alter Weg beobachtet haben, ...

