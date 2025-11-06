POL-LIP: Detmold. Wohnungseinbruch in Einfamilienhaus.
Lippe (ots)
Im Zeitraum zwischen Mittwochnachmittag und Mittwochabend (05.11.2025, 15:30 - 20:10 Uhr) drangen bislang unbekannte Täter über eine Terrassentür und ein Fenster in ein Einfamilienhaus in der Rosenstraße ein. Die Täter durchsuchten mehrere Räume. Zum Diebesgut lagen zunächst keine Angaben vor. Hinweise richten Sie an das Kriminalkommissariat 2 unter (05231) 6090.
Pressekontakt:
Polizei Lippe
Pressestelle
Yannick Thelaner
Telefon: 05231 / 609-5050
Fax: 05231 / 609-5095
E-Mail: pressestelle.lippe@polizei.nrw.de
https://lippe.polizei.nrw/
Original-Content von: Polizei Lippe, übermittelt durch news aktuell