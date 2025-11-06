Polizei Lippe

POL-LIP: Bad Salzuflen. Versuchter Wohnungseinbruch.

Lippe (ots)

Am Dienstagnachmittag (04.11.2025) zwischen 16 und 18 Uhr versuchten bislang unbekannte Täter, die Tür einer Wohnung in der Hermann-Löns-Straße aufzuhebeln. Dabei wurde die Tür im unteren Bereich beschädigt. In die Wohnung gelangten die Täter nicht. Der entstandene Schaden wird auf mehrere hundert Euro geschätzt. Das Kriminalkommissariat 2 bittet um Hinweise zu verdächtigen Personen oder Fahrzeugen unter der Telefonnummer (05231) 6090.

