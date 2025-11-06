Polizei Lippe

POL-LIP: Detmold. Raub in Bekleidungsgeschäft.

Lippe (ots)

Am Mittwochnachmittag (05.11.2025) betrat ein bislang unbekannter Mann kurz vor 18 Uhr ein Bekleidungsgeschäft in der Langen Straße. Unter Vorhalt eines Messers und unter Einsatz von Reizgas forderte er die Herausgabe von Bargeld. Der Täter entnahm anschließend selbst Geldscheine aus der geöffneten Kasse und flüchtete mit seiner Beute in Richtung Marktplatz. Die zwei anwesenden Mitarbeiter blieben unverletzt. Der Täter soll etwa 1,70 Meter groß sein, trug eine dunkle Winterjacke mit Fellkapuze, Jeans und schwarze Schuhe mit auffälligen roten Schnürsenkeln. Er soll deutsch mit Akzent gesprochen haben. Hinweise zum Täter oder seiner Fluchtrichtung nimmt das Kriminalkommissariat 2 der Polizei Lippe unter der Telefonnummer (05231) 6090 entgegen.

