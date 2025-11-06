Polizei Lippe

POL-LIP: Horn Bad Meinberg. Polizei klärt Vorfall an Grundschule in Horn auf.

Lippe (ots)

Am Montagmittag (03.11.2025) kam es auf dem Gelände der Grundschule an der Franz-Hausmann-Straße in Horn zu einem kurzen Aufeinandertreffen zwischen zwei Kindern, bei dem möglicherweise ein Messer vorgezeigt wurde. Der betroffene Schüler reagierte besonnen, blieb unverletzt und informierte umgehend eine Lehrkraft. Die Polizei traf zeitnah ein und leitete erste Ermittlungen ein.

Nach derzeitigem Stand liegen keine Hinweise auf eine akute Gefährdung oder Gefahrensituation für andere Kinder vor. Das Kriminalkommissariat 6 führt die weiteren Ermittlungen in enger Abstimmung mit der Familie und der Schule und klärt die Hintergründe sorgfältig auf.

Die Polizei bittet ausdrücklich, keine Gerüchte oder unbelegten Informationen zu verbreiten. Nach aktuellem Kenntnisstand besteht kein Anlass zur Sorge.

Original-Content von: Polizei Lippe, übermittelt durch news aktuell