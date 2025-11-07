POL-LIP: Bad Salzuflen. Einbruch in Werkstatthalle.
Lippe (ots)
Am Donnerstagmorgen (06.11.2025) entdeckte ein Mitarbeiter einer Werkstatt an der Werler Straße einen Einbruch. Unbekannte waren in der Nacht gewaltsam über ein Fenster in die Halle eingedrungen, hatten das Büro durchwühlt. Die Diebe machten keine Beute von Wert. Das Kriminalkommissariat 2 bittet Zeugen um Hinweise: (05231) 6090.
