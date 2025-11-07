POL-LIP: Detmold - Spork-Eichholz. Einbrecher stehlen Schmuck.

Lippe (ots) - Am Mittwochnachmittag (05.11.2025) betrat ein bislang unbekannter Mann kurz vor 18 Uhr ein Bekleidungsgeschäft in der Langen Straße. Unter Vorhalt eines Messers und unter Einsatz von Reizgas forderte er die Herausgabe von Bargeld. Der Täter entnahm anschließend selbst Geldscheine aus der geöffneten Kasse und flüchtete mit seiner Beute in Richtung Marktplatz. Die zwei anwesenden Mitarbeiter blieben ...

