POL-LIP: Detmold - Spork-Eichholz. Einbrecher stehlen Schmuck.
Lippe (ots)
Am Mittwochnachmittag (05.11.2025) stellte eine Bad Salzuflerin fest, dass Unbekannte in ein Haus am Alten Weg eingebrochen waren. Die Täter verschafften sich in der Zeit zwischen Freitag und Mittwoch über eine aufgebrochene Terrassentür Zutritt und durchsuchten mehrere Räume und entwendeten ein Schmuckstück. Zeugenhinweise an das Kriminalkommissariat 2: (05231) 6090.
