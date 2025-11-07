PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizei Lippe

POL-LIP: Detmold - Spork-Eichholz. Einbrecher stehlen Schmuck.

Lippe (ots)

Am Mittwochnachmittag (05.11.2025) stellte eine Bad Salzuflerin fest, dass Unbekannte in ein Haus am Alten Weg eingebrochen waren. Die Täter verschafften sich in der Zeit zwischen Freitag und Mittwoch über eine aufgebrochene Terrassentür Zutritt und durchsuchten mehrere Räume und entwendeten ein Schmuckstück. Zeugenhinweise an das Kriminalkommissariat 2: (05231) 6090.

Pressekontakt:

Polizei Lippe
Pressestelle
Yannick Thelaner
Telefon: 05231 / 609-5050
Fax: 05231 / 609-5095
E-Mail: pressestelle.lippe@polizei.nrw.de
https://lippe.polizei.nrw/

Original-Content von: Polizei Lippe, übermittelt durch news aktuell

