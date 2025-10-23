Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Neckar-Odenwald-Kreis: Auto überschlägt sich, Unfallflucht in Mosbach

Heilbronn (ots)

Buchen: Auto überschlägt sich neben Fahrbahn Am Mittwochmorgen kam eine 51-Jährige mit ihrem Auto auf der regennassen Landstraße 585 zwischen Oberneudorf und Buchen von der Fahrbahn ab. Gegen 8:45 Uhr befuhr die Frau mit ihrem Suzuki die L585 in Richtung Buchen. In einer Linkskurve verlor sie vermutlich aufgrund der den Witterungsverhältnissen nicht angepasster Geschwindigkeit die Kontrolle über ihr Fahrzeug. Neben der Fahrbahn kollidierte der Pkw zunächst mit einem rechtseitig aufgestellten Leitpfosten. Nach der Kollision mit diesem schleuderte das Fahrzeug über die komplette Fahrbahn und überschlug sich anschließend im linkseitig liegenden Graben. Dort kam es dann zum Stillstand. Die 51-Jährige zog sich hierbei leichte Verletzungen zu und wurde in ein Krankenhaus gebracht. Am Suzuki entstand wirtschaftlichern Totalschaden von circa 18000 Euro.

Mosbach: Zeugen nach Unfallflucht gesucht Am Mittwochnachmittag beschädigte eine unbekannte Person in Mosbach mit ihrem Fahrzeug vermutlich beim Ausparken einen Audi und fuhr anschließend davon. Zwischen 14 und 15 Uhr war der Audi einer 64-Jährigen auf dem Parkdeck im Knopfweg geparkt. Als die Besitzerin des Wagens zurückkehrte stellte sie an der rechten Seite der hinteren Stoßstange Beschädigungen fest. Die Höhe des Sachschadens wird auf circa 1.000 Euro geschätzt. Der unbekannte Unfallverursacher meldete sich bisher nicht. Das Polizeirevier Mosbach hat die Ermittlungen aufgenommen. Zeugen die den Unfall beobachtet haben oder Angaben zum Fahrer machen können, werden gebeten, sich unter der Nummer 06261 8090 zu melden.

Die Polizei Heilbronn ist jetzt übrigens auch auf WhatsApp vertreten. Hier geht es zu unserem Kanal: https://whatsapp.com/channel/0029Vb5xtFC7IUYQiWcl6y1v

Original-Content von: Polizeipräsidium Heilbronn, übermittelt durch news aktuell