Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Hohenlohekreis: Unfall beim Überholen und Zeugenaufruf nach Unfallflucht

Hohenlohekreis (ots)

Neuenstein: Unfall mit drei Beteiligten

Während eines riskanteren Überholmanövers kam es am Mittwochmittag bei Neuenstein zu einem Verkehrsunfall mit drei Beteiligten. Gegen 13 Uhr befuhr ein Traktorlenker mit seinem Gespann die Haller Straße in Richtung Neuenstein. Dahinter befanden sich eine 82-Jährige in ihrem Golf und ein 62 Jahre alter Mann mit seinem Peugeot. Die Seniorin setzte zum Überholen des Gespanns an, bemerkte aber wohl nicht, dass der Lenker des Peugeot ebenfalls bereits einen Überholvorgang eingeleitet hatte. Beide Pkw befanden sich zeitgleich auf gleicher Höhe neben dem Traktor, wobei der Peugeot zunächst den Golf touchierte, der wiederum mit dem landwirtschaftlichen Gespann kollidierte. Der Gesamtschaden des Unfalls beläuft sich nach ersten Einschätzungen auf circa 9.000 Euro. Unfallverletzte gab es keine.

Öhringen: Zeugen nach Verkehrsunfallflucht gesucht

Am Mittwochmittag kam es in Öhringen auf einem Parkplatz in der Hungerfeldstraße, zu einer Verkehrsunfallflucht. Der Zusammenstoß ereignete sich zwischen 13:15 Uhr und 13:25 Uhr. Ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer beschädigte den SEAT Alhambra einer 60-Jährigen und fuhr anschließend davon, ohne seinen Pflichten als Unfallbeteiligter nachzukommen. Am Fahrzeug der Frau entstand nach ersten Schätzungen ein Sachschaden von 2.000 Euro. Die Polizei sucht nach Zeugen, die den Vorfall beobachten konnten oder Angaben zum Fahrzeug machen können. Hinweise nimmt das Polizeirevier Öhringen unter der Telefonnummer 07941 9300 entgegen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Heilbronn, übermittelt durch news aktuell