Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Neckar-Odenwald-Kreis: Betrunkener Mann auf Fahrbahn - Zeugen gesucht

Neckar-Odenwald-Kreis (ots)

Mosbach: Betrunkener auf Fahrbahn - Zeugen gesucht Nachdem ein Betrunkener am Montagabend in Mosbach auf der Fahrbahn der Pfalzgraf-Otto-Straße herumlief und mehrere Fahrzeuge wegen ihm bremsen mussten, sucht die Polizei Zeugen. Gegen 19 Uhr meldeten Verkehrsteilnehmer, dass ein Mann an der Einmündung zur Schillerstraße vor fahrende Autos springen und herumschreien würde. Beim Eintreffen der Einsatzkräfte konnte der 34-Jährige zunächst nicht mehr angetroffen werden. Im Rahmen der folgenden Fahndung stellten die Beamten den stark alkoholisierten Mann bei einem Schnellimbiss in unmittelbarer Nähe fest. Beim Erblicken der Polizisten stand dieser auf und begann erneut herumzuschreien. Die Einsatzkräfte konnten den Betrunkenen in Gewahrsam nehmen und auf die Dienststelle bringen. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wurde er auf freien Fuß entlassen. Nun sucht die Polizei Zeugen und möglicherweise durch das Verhalten des Mannes gefährdete Personen. Wer kann Angaben zu den Geschehnissen in der Pfalzgraf-Otto-Straße machen? Hinweise gehen unter der Telefonnummer 06261 8090 an das Polizeirevier Mosbach.

