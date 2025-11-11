Polizei Lippe

POL-LIP: Bad Salzuflen - Wülfer-Bexten. Verkehrsunfall mit Leichtverletztem auf der Ostwestfalenstraße.

Lippe (ots)

Am Montagmorgen (10.11.2025) ereignete sich gegen 05:30 Uhr ein Verkehrsunfall mit Personenschaden auf der Ostwestfalenstraße (B239) in Höhe der Einmündung Bextener Straße. Ein 56-jähriger Kia-Fahrer aus Bad Salzuflen befuhr die Auffahrt in Richtung Altenhagen und wechselte dabei verbotswidrig die Spur. Dabei kollidierte er mit dem VW eines 52-jährigen Bad Salzuflers, der beim Unfall leicht verletzt und ins Krankenhaus gebracht wurde. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Die Höhe des Sachschadens steht noch nicht abschließend fest.

Original-Content von: Polizei Lippe, übermittelt durch news aktuell