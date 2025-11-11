PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizei Lippe

POL-LIP: Bad Salzuflen - Wülfer-Bexten. Verkehrsunfall mit Leichtverletztem auf der Ostwestfalenstraße.

Lippe (ots)

Am Montagmorgen (10.11.2025) ereignete sich gegen 05:30 Uhr ein Verkehrsunfall mit Personenschaden auf der Ostwestfalenstraße (B239) in Höhe der Einmündung Bextener Straße. Ein 56-jähriger Kia-Fahrer aus Bad Salzuflen befuhr die Auffahrt in Richtung Altenhagen und wechselte dabei verbotswidrig die Spur. Dabei kollidierte er mit dem VW eines 52-jährigen Bad Salzuflers, der beim Unfall leicht verletzt und ins Krankenhaus gebracht wurde. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Die Höhe des Sachschadens steht noch nicht abschließend fest.

Pressekontakt:

Polizei Lippe
Pressestelle
Yannick Thelaner
Telefon: 05231 / 609-5050
Fax: 05231 / 609-5095
E-Mail: pressestelle.lippe@polizei.nrw.de
https://lippe.polizei.nrw/

Original-Content von: Polizei Lippe, übermittelt durch news aktuell

  • 11.11.2025 – 11:54

    POL-LIP: Bad Salzuflen. Betrunkener ohne Fahrerlaubnis am Steuer erwischt.

    Lippe (ots) - Am Freitagabend (07.11.2025) stoppte eine Polizeistreife auf der Rudolph-Brandes-Allee einen Pkw (SsangYong), dessen Fahrer bereits mehrfach durch Verkehrsdelikte aufgefallen war. Der 45-jährige Fahrer aus Bad Salzuflen führte den Pkw ohne Fahrerlaubnis und offenbar unter Alkoholeinfluss. Er zeigte deutliche Ausfallerscheinungen, verweigerte aber den ...

    mehr
  • 11.11.2025 – 11:54

    POL-LIP: Detmold. Versuchter Einbruch in Mehrfamilienhaus.

    Lippe (ots) - Am Montagnachmittag (10.11.2025) entdeckte ein Bewohner eines Mehrfamilienhauses in der Boelckestraße Hebelspuren an der Haustür und informierte die Polizei. Nach bisherigen Erkenntnissen versuchten Unbekannte von Sonntag auf Montag zwischen 00:30 Uhr und 16:30 Uhr in das Gebäude einzudringen. Der Zutritt gelang den Tätern jedoch nicht. Wer verdächtige Personen oder Fahrzeuge im Bereich der ...

    mehr
  • 11.11.2025 – 11:53

    POL-LIP: Leopoldshöhe - Asemissen. Zwei Firmeneinbrüche - Polizei sucht Zeugen.

    Lippe (ots) - Zwischen Sonntagnachmittag und Montagmorgen (09.11.2025/10.11.2025) kam es in Asemissen zu zwei Einbrüchen in Firmengebäude. Unbekannte Täter drangen sowohl in einen Werkzeugbaubetrieb in der Gewerbestraße als auch in ein Firmenlager am Westring ein. In beiden Fällen wurden die Türen gewaltsam geöffnet, die Räume durchsucht und Schränke ...

    mehr
