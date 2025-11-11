PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizei Lippe

POL-LIP: Leopoldshöhe - Asemissen. Zwei Firmeneinbrüche - Polizei sucht Zeugen.

Lippe (ots)

Zwischen Sonntagnachmittag und Montagmorgen (09.11.2025/10.11.2025) kam es in Asemissen zu zwei Einbrüchen in Firmengebäude. Unbekannte Täter drangen sowohl in einen Werkzeugbaubetrieb in der Gewerbestraße als auch in ein Firmenlager am Westring ein. In beiden Fällen wurden die Türen gewaltsam geöffnet, die Räume durchsucht und Schränke aufgebrochen. Die Diebe nahmen umfangreiches Werkzeug mit, darunter Bohrer, Schleifmaschinen, Laptops, Fahrzeugschlüssel, eine Kasse sowie ein Kernbohrgerät. Aus einer der Hallen wurde zudem Metallschrott gestohlen. Das Diebesgut dürfte mit einem Fahrzeug abtransportiert worden sein. Zeugen, die in der genannten Nacht verdächtige Personen oder Fahrzeuge im Bereich Gewerbestraße oder Westring beobachtet haben, werden gebeten, sich beim Kriminalkommissariat 2 unter der Telefonnummer (05231) 6090 zu melden.

Pressekontakt:

Polizei Lippe
Pressestelle
Yannick Thelaner
Telefon: 05231 / 609-5050
Fax: 05231 / 609-5095
E-Mail: pressestelle.lippe@polizei.nrw.de
https://lippe.polizei.nrw/

Original-Content von: Polizei Lippe, übermittelt durch news aktuell

