Polizei Lippe

POL-LIP: Blomberg - Maspe. Autofahrer prallt gegen Baum.

Lippe (ots)

Am frühen Samstagmorgen (08.11.2025) kam ein 22-jähriger Blomberger auf der Ostwestfalenstraße zwischen Maspe und Wöbbel von der Fahrbahn ab und kollidierte mit einem Baum. Der junge Mann war mit seinem BMW in Richtung Maspe unterwegs, als er aus bislang unbekannten Gründen nach links den Grünstreifen überfuhr und frontal gegen einen Baum prallte. Das Fahrzeug drehte sich nach dem Aufprall und kam im Graben zum Stillstand. Die Feuerwehr musste den Fahrer aus dem stark beschädigten und nicht mehr fahrbereiten Wagen befreien. Der 22-Jährige wurde mit Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht. Die Fahrbahn war zu der Zeit der Unfallaufnahme in beide Richtungen voll gesperrt. Zeugen werden gebeten, mögliche Beobachtungen über den Unfallhergang der Polizei Lippe unter der Telefonnummer (05231) 6090 mitzuteilen.

Original-Content von: Polizei Lippe, übermittelt durch news aktuell