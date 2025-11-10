Polizei Lippe

POL-LIP: Blomberg. Motorradfahrer bei Bremsmanöver verletzt.

Lippe (ots)

Am Freitagmittag (07.11.2025, 13:45 Uhr) kam es im Kreisverkehr Lehmbrink in Blomberg zu einem Verkehrsunfall, bei dem ein 69-jähriger Motorradfahrer leicht verletzt wurde. Ein 48-jähriger Busfahrer hatte beim Einfahren in den Kreisverkehr den bereits darin befindlichen Motorradfahrer mit seiner Harley Davidson übersehen. Der Biker musste stark abbremsen, rutschte dabei mit seiner Maschine und stürzte. Er zog sich leichte Verletzungen zu, eine Kollision der Fahrzeuge fand nicht statt. Der Verkehr staute sich während der Unfallaufnahme kurzzeitig in alle Richtungen.

