POL-LIP: Schieder-Schwalenberg. Verkehrsunfall mit Trunkenheit
Lippe (ots)
Die 47-jährige Unfallbeteiligte fuhr mit ihrem Fahrzeug die Steinheimer Straße aus Lothe kommend in Richtung Steinheim. In einer leichten Rechtskurve fuhr sie geradeaus, durch ein Gebüsch und blieb auf einem angrenzenden Grundstück stehen. Ein vor Ort durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen hohen Atemalkoholwert. Der Führerschein wurde sichergestellt, eine Blutprobe entnommen. Am Fahrzeug sowie an dem Gebüsch entstand Sachschaden, verletzt wurde glücklicherweise niemand.
Pressekontakt:
Polizei Lippe
Leitstelle
Telefon: 05231/609-1222
Fax: 05231/609-1299
https://lippe.polizei.nrw/
Original-Content von: Polizei Lippe, übermittelt durch news aktuell