Polizei Lippe

POL-LIP: Detmold. Betrug zum Nachteil älterer Menschen

Lippe (ots)

Am 08.11.2025 wurde eine 90-jährige Frau Opfer eines Betrugs. Die Geschädigte wurde mittels eines Telefonanrufs davon überzeugt, dass in ihrer Nachbarschaft ein Einbrecher festgenommen wurde. Im Anschluss daran solle ein Polizeibeamter zu ihr nach Hause kommen, um ihre Bargeldbestände zu prüfen und zu kontrollieren. Wiederum etwa zehn Minuten später erschien ein falscher Polizeibeamter an ihrer Haustür, dem sie einen hohen Betrag aushändigte.

Erneut ergeht der Hinweis, dass kein Polizeibeamter andere Personen aufsuchen wird, um sich die entsprechenden Vermögensgegenstände zeigen zu lassen. Ferner wird die Polizei keine telefonischen Hinweise zu bestehenden Ermittlungsverfahren geben. Die Polizei wird bei Anliegen der Behörde immer persönlich erscheinen oder in geeigneter Schriftform dazu informieren.

