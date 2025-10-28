Polizei Hagen

POL-HA: Mann verkauft gefälschte Produkte aus Garage - Polizei stellt Ware sicher

Bild-Infos

Download

Hagen-Eilpe (ots)

Nachdem bei der Polizei Hinweise zu einem illegalen Verkauf von Kleidung aus einer Garage eingingen, stellten Einsatzkräfte der Kriminalpolizei am Montag (27.10.2025) gefälschte Kleidung sowie Waschmittel sicher.

Am Montagnachmittag gingen Kriminalbeamte den umfangreichen Beobachtungen eines aufmerksamen Zeugen nach und begaben sich zu der Garage im Stadtteil Eilpe. Vor Ort beobachteten sie, wie mehrere Personen zahlreiche Waschmittelflaschen in ein Auto luden, das vor der betroffenen Garage abgestellt war. In der Garage fanden die Polizisten diverse Kleidungsstücke, die auf Kleiderständern aufgereiht wurden, sowie mehrere Kartons mit Waschmittel, Schuhen und Handtaschen. Ein 37 Jahre alter Mann, der an der Garage als mutmaßlicher Verkäufer agierte, gab auf Nachfrage zur Herkunft der Kleidung verschiedene Antworten. Er erklärte unter anderem, dass die Waren von einem LKW gefallen seien.

In seinem Portemonnaie fanden die Einsatzkräfte zudem einen niedrigen vierstelligen Betrag. Das Bargeld sowie die Waren stellten die Beamten sicher und leiteten ein Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts einer Straftat nach dem Markengesetz ein. (rst)

Original-Content von: Polizei Hagen, übermittelt durch news aktuell