Polizei Hagen

POL-HA: Diensthund Horst stellt Metalldiebe auf Firmengelände

Hagen-Altenhagen (ots)

Am Dienstag (28.10.2025) wurden der Polizei in den frühen Morgenstunden über den Notruf verdächtige Personen auf einem Firmengelände in der Sedanstraße gemeldet. Polizisten trafen vor Ort auf zwei Männer. Einer von ihnen, ein 38-Jähriger, konnte umgehend fixiert werden. Ein 37-jähriger tatverdächtiger Mann versuchte jedoch zu fliehen und rannte hinter einen Container. Mehrfache, deutliche Aufforderungen, sein Versteck zu verlassen, ignorierte er. Da aufgrund der versperrten Sicht nicht auszuschließen war, dass der Mann bewaffnet ist oder sich gefährliche Gegenstände in seiner Reichweite befanden, drohte ein Diensthundführer lautstark und wiederholt den Einsatz eines Polizeihundes an. Der 37-Jährige kam den Anweisungen des Polizisten jedoch nicht nach. Diensthund Horst stellte den Mann im weiteren Verlauf mit einem Biss in den Unterarm. Der Tatverdächtige wurde anschließend umgehend medizinisch versorgt. Ein herbeigerufener Rettungswagen behandelte die Verletzung vor Ort, eine weiterführende Versorgung in einem Krankenhaus war nicht notwendig. Die Einsatzkräfte fanden bei dem 37-Jährigen Tatbeute aus Eigentumsdelikten. Er hatte zudem ein Metallteil dabei, das der Firma in der Sedanstraße zugeordnet werden konnte. Der Mann gab zu, beabsichtigt zu haben, mit dem 38-Jährigen Metall zu entwenden. Die beiden Tatverdächtigen wurden vorläufig festgenommen, ein Strafverfahren wurde gegen sie eingeleitet. (arn)

  • 28.10.2025 – 07:00

    POL-HA: Jugendschutzkontrollen der Hagener Polizei - Bilanz erfolgreicher Einsatztage

    Hagen (ots) - Am Freitag (24.10.) und Samstag (25.10.) führten die Jugendkontaktbeamten (JuCops) der Polizei Hagen Jugendschutzkontrollen durch. Unterstützt wurden die Polizisten von Mitarbeitern des städtischen Ordnungsdienstes. Die Einsatzkräfte suchten in den Abendstunden im gesamten Stadtgebiet jugendtypische Örtlichkeiten (Spielplätze, Schulhöfe, ...

  • 27.10.2025 – 14:20

    POL-HA: Ruhestörungen führen zu Ingewahrsamnahme

    Hagen-Haspe (ots) - Ein 49-Jähriger sorgte am Samstag (25.10.2025) für mehrere Ruhestörungen in einem Wohnhaus im Stadtteil Haspe und wurde schließlich in Gewahrsam genommen. Anwohner der Tillmannsstraße meldeten der Polizei in der Nacht und am Morgen mehrfach laute Musik, Geschrei und störende Geräusche aus der Wohnung eines Nachbarn. Gegen 8 Uhr klingelte der Nachbar bei einem anderen Bewohner. Dieser öffnete ...

  • 27.10.2025 – 13:55

    POL-HA: Zeugen nach Raub gesucht - Senior wird Rollator entrissen

    Hagen-Mitte (ots) - In der Mittelstraße wurde ein 70-Jähriger am Freitag (24.10.) Opfer eines Raubes. Gegen 18.50 Uhr sprach ein unbekannter Mann den Hagener, der auf einen Rollator angewiesen ist, zunächst an. Im weiteren Verlauf griff der Tatverdächtige den Senior an, entriss ihm seinen Rollator und flüchtete. Der 70-Jährige verständigte die Polizei. Er beschrieb den Unbekannten wie folgt: männlich, ca. 160 cm ...

