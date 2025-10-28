Polizei Hagen

POL-HA: Diensthund Horst stellt Metalldiebe auf Firmengelände

Hagen-Altenhagen (ots)

Am Dienstag (28.10.2025) wurden der Polizei in den frühen Morgenstunden über den Notruf verdächtige Personen auf einem Firmengelände in der Sedanstraße gemeldet. Polizisten trafen vor Ort auf zwei Männer. Einer von ihnen, ein 38-Jähriger, konnte umgehend fixiert werden. Ein 37-jähriger tatverdächtiger Mann versuchte jedoch zu fliehen und rannte hinter einen Container. Mehrfache, deutliche Aufforderungen, sein Versteck zu verlassen, ignorierte er. Da aufgrund der versperrten Sicht nicht auszuschließen war, dass der Mann bewaffnet ist oder sich gefährliche Gegenstände in seiner Reichweite befanden, drohte ein Diensthundführer lautstark und wiederholt den Einsatz eines Polizeihundes an. Der 37-Jährige kam den Anweisungen des Polizisten jedoch nicht nach. Diensthund Horst stellte den Mann im weiteren Verlauf mit einem Biss in den Unterarm. Der Tatverdächtige wurde anschließend umgehend medizinisch versorgt. Ein herbeigerufener Rettungswagen behandelte die Verletzung vor Ort, eine weiterführende Versorgung in einem Krankenhaus war nicht notwendig. Die Einsatzkräfte fanden bei dem 37-Jährigen Tatbeute aus Eigentumsdelikten. Er hatte zudem ein Metallteil dabei, das der Firma in der Sedanstraße zugeordnet werden konnte. Der Mann gab zu, beabsichtigt zu haben, mit dem 38-Jährigen Metall zu entwenden. Die beiden Tatverdächtigen wurden vorläufig festgenommen, ein Strafverfahren wurde gegen sie eingeleitet. (arn)

Original-Content von: Polizei Hagen, übermittelt durch news aktuell