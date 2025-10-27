Polizei Hagen

POL-HA: Ruhestörungen führen zu Ingewahrsamnahme

Hagen-Haspe (ots)

Ein 49-Jähriger sorgte am Samstag (25.10.2025) für mehrere Ruhestörungen in einem Wohnhaus im Stadtteil Haspe und wurde schließlich in Gewahrsam genommen.

Anwohner der Tillmannsstraße meldeten der Polizei in der Nacht und am Morgen mehrfach laute Musik, Geschrei und störende Geräusche aus der Wohnung eines Nachbarn. Gegen 8 Uhr klingelte der Nachbar bei einem anderen Bewohner. Dieser öffnete die Wohnungstür und wurde von dem Mann in die Wohnung gestoßen. Zudem betrat der Randalierer die Wohnung gegen den Willen des Nachbarn und bedrohte ihn. Als die Einsatzkräfte in dem Wohnhaus erschienen und den 49-jährigen Randalierer antrafen, wurde er aggressiv und widersetzte sich den Aufforderungen der Polizeibeamten. Der augenscheinlich alkoholisierte Mann wurde zur Verhinderung weiterer Straftaten in Gewahrsam genommen und die Einsatzkräfte fertigten entsprechende Anzeigen. Ein freiwilliger Atemalkoholtest ergab einen Wert von rund 2 Promille. (rst)

