POL-HA: Polizei stellt mutmaßlichen Graffiti-Sprüher

Hagen-Hohenlimburg (ots)

In der Nacht auf Sonntag (26.10.2025) stellten Polizeibeamte einen 23 Jahre alten Mann, der zuvor mutmaßlich Graffiti an einer Lärmschutzwand in Hohenlimburg gesprüht hatte.

Ein aufmerksamer Zeuge informierte die Polizei um circa 3.20 Uhr über zwei Personen, die an der Feldstraße im Bereich einer Schrebergartenanlage eine Lärmschutzwand mit Farbe besprühten und sich anschließend in Richtung Unternahmerstraße entfernten. Einsatzkräfte der Polizei leiteten eine Nahbereichsfahndung ein und trafen auf einem nahegelegenen Schulhof einen 23-Jährigen an, der zunächst versuchte, sich vor den Polizisten zu verstecken. Da auf den Mann die Personenbeschreibung des Zeugen zutraf, befragten die Beamten den Mann und hielten Nachschau in seiner mitgeführten Tasche. Darin fanden sie mehrere Farbsprühdosen und stellten zudem Handschuhe mit Farbanhaftungen sowie eine Sturmhaube sicher. Der 23-Jährige gab an, dass er lediglich die gesprühten Graffiti anderer Personen fotografiert und die Sprühdosen als "Müll" an der Örtlichkeit eingesammelt hatte. Die Beamten leiteten ein Ermittlungsverfahren gegen den Mann ein. (rst)

