PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Hagen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizei Hagen

POL-HA: Fortschreibung: Gemeinsame Presseerklärung der Staatsanwaltschaft Hagen und Polizei Hagen nach versuchtem Tötungsdelikt in Gevelsberg - Haftbefehl erlassen

Hagen/Gevelsberg (ots)

Wie bereits berichtet, setzte ein Minderjähriger in der Nacht auf Sonntag (26.10.2025) im Rahmen eines Familienstreits ein Messer gegen seinen Bruder ein und verletzte diesen schwer (Ursprungsmeldung: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/30835/6145309).

Gegen den minderjährigen Tatverdächtigen wurde durch einen Haftrichter auf Antrag der Staatsanwaltschaft Hagen ein Haftbefehl erlassen. Die Ermittlungen der Mordkommission dauern an. Weitere Auskünfte können zurzeit nicht erteilt werden. (rst)

Rückfragen bitte an:

Polizei Hagen
Pressestelle
Telefon: 02331 986 15 15
E-Mail: pressestelle.hagen@polizei.nrw.de

Homepage: https://hagen.polizei.nrw
Facebook: https://www.facebook.com/Polizei.NRW.HA
X: https://twitter.com/polizei_nrw_ha
Instagram: http://www.instagram.de/polizei.nrw.ha
WhatsApp-Kanal: https://url.nrw/WhatsAppPolizeiNRWHagen

Original-Content von: Polizei Hagen, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Hagen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizei Hagen
Weitere Meldungen: Polizei Hagen
Alle Meldungen Alle
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren