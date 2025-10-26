POL-HA: Fortschreibung: Gemeinsame Presseerklärung der Staatsanwaltschaft Hagen und Polizei Hagen nach versuchtem Tötungsdelikt in Gevelsberg - Haftbefehl erlassen
Hagen/Gevelsberg (ots)
Wie bereits berichtet, setzte ein Minderjähriger in der Nacht auf Sonntag (26.10.2025) im Rahmen eines Familienstreits ein Messer gegen seinen Bruder ein und verletzte diesen schwer (Ursprungsmeldung: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/30835/6145309).
Gegen den minderjährigen Tatverdächtigen wurde durch einen Haftrichter auf Antrag der Staatsanwaltschaft Hagen ein Haftbefehl erlassen. Die Ermittlungen der Mordkommission dauern an. Weitere Auskünfte können zurzeit nicht erteilt werden. (rst)
Rückfragen bitte an:
Polizei Hagen
Pressestelle
Telefon: 02331 986 15 15
E-Mail: pressestelle.hagen@polizei.nrw.de
Homepage: https://hagen.polizei.nrw
Facebook: https://www.facebook.com/Polizei.NRW.HA
X: https://twitter.com/polizei_nrw_ha
Instagram: http://www.instagram.de/polizei.nrw.ha
WhatsApp-Kanal: https://url.nrw/WhatsAppPolizeiNRWHagen
Original-Content von: Polizei Hagen, übermittelt durch news aktuell