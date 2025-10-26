Polizei Hagen

POL-HA: Fortschreibung: Gemeinsame Presseerklärung der Staatsanwaltschaft Hagen und Polizei Hagen nach versuchtem Tötungsdelikt in Gevelsberg - Haftbefehl erlassen

Hagen/Gevelsberg (ots)

Wie bereits berichtet, setzte ein Minderjähriger in der Nacht auf Sonntag (26.10.2025) im Rahmen eines Familienstreits ein Messer gegen seinen Bruder ein und verletzte diesen schwer (Ursprungsmeldung: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/30835/6145309).

Gegen den minderjährigen Tatverdächtigen wurde durch einen Haftrichter auf Antrag der Staatsanwaltschaft Hagen ein Haftbefehl erlassen. Die Ermittlungen der Mordkommission dauern an. Weitere Auskünfte können zurzeit nicht erteilt werden. (rst)

Original-Content von: Polizei Hagen, übermittelt durch news aktuell