Polizei Hagen

POL-HA: Gesuchter Fahrzeugführer begeht Verkehrsunfallflucht unter Alkoholeinfluss

Hagen (ots)

Ein 39-jähriger Fahrzeugführer aus den Niederlanden beschädigte am Samstagvormittag gegen 10:45 Uhr mit seinem Lieferwagen einen geparkten PKW am Berliner Platz in Hagen. Auf den Unfall angesprochen, begab er sich unbeeindruckt in einen angrenzenden Supermarkt, ohne sich um eine Schadenregulierung zu kümmern. Als er einige Zeit später zu seinem Fahrzeug zurückkehrte, war bereits die herbeigerufene Polizei vor Ort. In der Atemluft des 39-jährigen konnte Alkoholgeruch festgestellt werden. Außerdem lagen gegen ihn zwei Haftbefehle vor. Dem 39-jährigen wurde zunächst eine Blutprobe entnommen, bevor er festgenommen und in die JVA Hagen verbracht wurde. Ihn erwartet zusätzlich eine Strafanzeige wegen Verkehrsunfallflucht und Trunkenheit im Straßenverkehr.(Kli.)

Rückfragen bitte an:

Polizei Hagen
Leitstelle
Telefon: 02331 986 2066
E-Mail: fld.hagen@polizei.nrw.de

Homepage: https://hagen.polizei.nrw
Facebook: https://www.facebook.com/Polizei.NRW.HA/
X: https://twitter.com/polizei_nrw_ha
Instagram: http://www.instagram.de/polizei.nrw.ha
WhatsApp-Kanal: https://url.nrw/WhatsAppPolizeiNRWHagen

Original-Content von: Polizei Hagen, übermittelt durch news aktuell

