Polizei Hagen

POL-HA: Diebstahl von Baustelle - wer kann Hinweise geben?

Hagen-Mitte (ots)

Von einer Baustelle in der Innenstadt stahlen bislang unbekannte Täter zwischen Mittwoch (22.10.2025) gegen 17 Uhr und Donnerstag (23.10.2025) gegen 8 Uhr mehrere Handwerkermaschinen. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei zu melden.

Die Täter begaben sich unbefugt auf das Baustellengelände an der Elberfelder Straße und verschafften sich gewaltsam Zutritt zu einem dort befindlichen Baucontainer. Daraus stahlen die Einbrecher unter anderem einen Winkelschleifer und einen Stemmhammer. Hinweise zu tatverdächtigen Personen liegen der Polizei aktuell nicht vor, weshalb um Zeugenhinweise gebeten wird. Diese können jederzeit telefonisch unter der Rufnummer 02331 986 2066 gemeldet werden. (rst)

