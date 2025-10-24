PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Hagen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizei Hagen

POL-HA: Diebstahl von Baustelle - wer kann Hinweise geben?

Hagen-Mitte (ots)

Von einer Baustelle in der Innenstadt stahlen bislang unbekannte Täter zwischen Mittwoch (22.10.2025) gegen 17 Uhr und Donnerstag (23.10.2025) gegen 8 Uhr mehrere Handwerkermaschinen. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei zu melden.

Die Täter begaben sich unbefugt auf das Baustellengelände an der Elberfelder Straße und verschafften sich gewaltsam Zutritt zu einem dort befindlichen Baucontainer. Daraus stahlen die Einbrecher unter anderem einen Winkelschleifer und einen Stemmhammer. Hinweise zu tatverdächtigen Personen liegen der Polizei aktuell nicht vor, weshalb um Zeugenhinweise gebeten wird. Diese können jederzeit telefonisch unter der Rufnummer 02331 986 2066 gemeldet werden. (rst)

Rückfragen bitte an:

Polizei Hagen
Pressestelle
Telefon: 02331 986 15 15
E-Mail: pressestelle.hagen@polizei.nrw.de

Homepage: https://hagen.polizei.nrw
Facebook: https://www.facebook.com/Polizei.NRW.HA
X: https://twitter.com/polizei_nrw_ha
Instagram: http://www.instagram.de/polizei.nrw.ha
WhatsApp-Kanal: https://url.nrw/WhatsAppPolizeiNRWHagen

Original-Content von: Polizei Hagen, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Hagen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizei Hagen
Weitere Meldungen: Polizei Hagen
Alle Meldungen Alle
  • 24.10.2025 – 09:45

    POL-HA: Eine Leichtverletzte nach Auffahrunfall

    Hagen-Hohenlimburg (ots) - Auf der Iserlohner Straße, Ecke Steltenbergstraße, kam es am Donnerstag (23.10.) zu einem Auffahrunfall. Gegen 14.15 Uhr war ein 40-Jähriger mit seinem BMW in Richtung Hohenlimburg unterwegs. Der Hagener gab bei der Unfallaufnahme an, dass er an der Kreuzung nach rechts in Richtung der Autobahnauffahrt abbiegen wollte. Eine 59-jährige Audi-Fahrerin, die sich vor dem Mann befand, bremste ...

    mehr
  • 24.10.2025 – 08:21

    POL-HA: Hagenerin fährt mit 2 Promille gegen Ampel und greift Polizisten tätlich an

    Hagen-Haspe (ots) - Nach einer Trunkenheitsfahrt mit über 2 Promille und einem daraus resultierenden Unfall, leistete eine Hagenerin am Freitag (24.10.) kurz nach Mitternacht Widerstand und griff Polizisten tätlich an. An der Kreuzung Kurt-Schumacher-Ring/Tückingstraße war die 30-Jährige mit einem BMW gegen einen Ampelmast gefahren. Durch die Wucht des Aufpralls ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren