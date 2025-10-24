PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizei Hagen

POL-HA: Räuberischer Diebstahl: 22-jährige Ladendiebin rangelt mit Mitarbeitenden eines Geschäfts

Hagen-Mitte (ots)

Am Donnerstag (23.10.2025) versuchte eine 22-Jährige mehrere Waren eines Bekleidungsgeschäfts am Friedrich-Ebert-Platz zu stehlen. Sie wurde von Mitarbeitenden festgehalten bis Einsatzkräfte der Polizei erschienen.

Die 22-Jährige begab sich gegen 19.30 Uhr in das Ladengeschäft. Im weiteren Verlauf beobachtete eine Mitarbeiterin des Geschäfts wie die Frau mit einer Jacke aus dem Geschäft gehen wollte. Am Ausgang konnte sie aufgehalten und mit dem Vorwurf eines Ladendiebstahls konfrontiert werden, wehrte sich jedoch körperlich gegen die Anschuldigung. Es entstand ein Gerangel zwischen der Ladendiebin und mehreren Mitarbeitenden. Ihnen gelang es jedoch, die junge Frau festzusetzen und übergaben sie anschließend an die alarmierten Polizeibeamten. Sie legten der Frau Handschellen an und stellten weiteres Diebesgut in einer Tasche der Iserlohnerin fest. Die Einsatzkräfte leiteten ein Ermittlungsverfahren gegen die Tatverdächtige ein. (rst)

Rückfragen bitte an:

Polizei Hagen
Pressestelle
Telefon: 02331 986 15 15
E-Mail: pressestelle.hagen@polizei.nrw.de

Homepage: https://hagen.polizei.nrw
Facebook: https://www.facebook.com/Polizei.NRW.HA
X: https://twitter.com/polizei_nrw_ha
Instagram: http://www.instagram.de/polizei.nrw.ha
WhatsApp-Kanal: https://url.nrw/WhatsAppPolizeiNRWHagen

Original-Content von: Polizei Hagen, übermittelt durch news aktuell

