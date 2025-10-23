PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizei Hagen

POL-HA: Führerschein seit 2016 entzogen - Hagener gerät in Polizeikontrolle

Hagen-Wehringhausen (ots)

Bei einer Verkehrskontrolle in der Wehringhauser Straße hielten Polizisten Mittwochvormittag (22.10.2025) einen 33-jährigen Mann an, der mit einem VW in Richtung Haspe unterwegs war. Der Hagener konnte den Beamten keinen Führerschein vorzeigen, behauptete jedoch, dass sich dieser in seinem Spind auf der Arbeitsstelle befinde. Die Einsatzkräfte überprüften den Mann in den Auskunftssystemen der Polizei und konnten so ermitteln, dass dem 33-Jährigen die Fahrerlaubnis im Jahr 2016 dauerhaft entzogen wurde. Ihm wurde die Weiterfahrt untersagt, er wurde angezeigt und sein Fahrzeug musste er auf einem Parkplatz zurücklassen. Der VW verfügte über keine gültige Pflichtversicherung. Hierzu leiteten die Polizisten ein gesondertes Strafverfahren ein. (arn)

Rückfragen bitte an:

Polizei Hagen
Pressestelle
Telefon: 02331 986 15 15
E-Mail: pressestelle.hagen@polizei.nrw.de

Homepage: https://hagen.polizei.nrw
Facebook: https://www.facebook.com/Polizei.NRW.HA
X: https://twitter.com/polizei_nrw_ha
Instagram: http://www.instagram.de/polizei.nrw.ha
WhatsApp-Kanal: https://url.nrw/WhatsAppPolizeiNRWHagen

Original-Content von: Polizei Hagen, übermittelt durch news aktuell

