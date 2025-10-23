Polizei Hagen

POL-HA: Unbekannte brechen Futterautomat an Wildgehege auf

Hagen-Wehringhausen (ots)

Bislang unbekannte Personen brachen im Zeitraum zwischen Samstag (18.10.2025) um 16 Uhr und Mittwoch (22.10.2025) um 12 Uhr einen Futterautomaten am Wildgehege in Wehringhausen auf. Ihnen gelang es jedoch nicht, die darin befindliche Geldkassette zu entwenden. Die Polizei wurde richtigerweise über den Vorfall informiert und leitete ein Verfahren ein. Hinweise zu tatverdächtigen Personen liegen derzeit nicht vor. Wer Angaben zu verdächtigen Beobachtungen machen kann, wird daher gebeten, sich unter der Rufnummer 02331 986 2066 mit der Polizei in Verbindung zu setzen. (rst)

