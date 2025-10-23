Polizei Hagen

POL-HA: Bedrohung mit Bohrhammeraufsatz und Widerstand gegen die Polizei

Hagen-Boele (ots)

Am Mittwoch (22.10.2025) bedrohte ein Hagener einen anderen Mann erst mit dem Aufsatz eines Bohrhammers, anschließend versuchte er, Polizisten bei einem Widerstand zu verletzen. Die Einsatzkräfte trafen um 11.10 Uhr in der Schwerter Straße in einem Hinterhof auf den 46-Jährigen. Er war aggressiv und unkooperativ und ignorierte die Aufforderung der Einsatzkräfte, stehen zu bleiben. Als die Beamten ihn stoppten, griff er sie stattdessen tätlich an.

Er versuchte, sie mit seinen Ellenbogen zu treffen, und schlug sowie trat nach ihnen. Auf die einsatzbegleitende Kommunikation reagierte der Mann in keinster Weise. Stattdessen wollte er sich immer wieder aus einer Fixierung befreien. Die Polizisten konnten den Hagener nur mit erheblichem Kraftaufwand davon abbringen, weiter Widerstand zu leisten. Sie mussten ihr Reizgas einsetzen, danach gelang es ihnen, mit Unterstützung weiterer Einsatzkräfte, dem 46-Jährigen Handfesseln anzulegen. Zwei Polizisten erlitten bei dem Einsatz Verletzungen, die in einem Krankenhaus behandelt wurden. Sie verblieben dienstfähig.

Aufgrund des Verhaltens des 46-jährigen Hageners ergab sich der Verdacht, dass der Mann unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln stand. Nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft Hagen musste er eine Blutprobe abgeben. Im Anschluss wurde der Mann in das Polizeigewahrsam gebracht. Ein Strafverfahren wegen Bedrohung, Widerstands und aufgrund des tätlichen Angriffs wurde gegen ihn eingeleitet. (arn)

