POL-HA: Fahrraddieb von Gewissensbissen geplagt

Ein Zeuge beobachtete am Mittwochabend (22.10.2025) in Altenhagen einen Fahrraddieb und alarmierte die Polizei. Gegen 18 Uhr wurde der Anwohner der Eckeseyer Straße auf den Mann aufmerksam, der versuchte, das Schloss eines an einem Schild befestigten Fahrrades zu durchtrennen. Er rief die Polizei und beschrieb den Täter, der beim Erblicken des Zeugen die Flucht ergriff. Die Beamten stellten den 37-jährigen Mann und fanden bei ihm mehrere Schraubendreher und eine große Zange. Er sagte den Polizisten, dass er "Gewissensbisse" bekommen und deshalb von der Tat abgelassen habe. Bei einem Blick auf das Fahrradschloss erkannten die Beamten, dass dieses fast vollständig durchtrennt war. Sie ermittelten den Eigentümer und informierten ihn über den Sachverhalt. Gegen den 37-Jährigen wird nun wegen des versuchten besonders schweren Falls des Diebstahls ermittelt. (sen)

