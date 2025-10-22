PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Hagen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizei Hagen

POL-HA: Zwei Polizeieinsätze nach wechselseitigen Körperverletzungen unter Alkoholeinfluss

Hagen-Mitte (ots)

Streitigkeiten am Berliner Platz lösten Dienstagnachmittag (21.10.2025) zwei Einsätze der Polizei aus. Zunächst wurde eine Streifenwagenbesatzung alarmiert, nachdem ein 37-Jähriger versucht habe, eine Frau zu treten. Der Mann hatte sich bei Eintreffen der Beamten bereits entfernt. Während der Aufnahme des Sachverhaltes durch die Beamten zeigte sich die 43-jährige Betroffene extrem unkooperativ und aggressiv. Ihr 39-jähriger Partner störte die Klärung des Vorfalls zudem mehrmals.

Gegen 16.30 Uhr kam es dann zu einem weiteren Einsatz. Die 43-Jährige war erneut auf den 37-Jährigen getroffen. Dieses Mal schlug sie auf den am Boden liegenden Mann ein, als die Polizisten eintrafen. Bei Erblicken des Streifenwagens ließ sie zwar von ihm ab, schrie jedoch lautstark herum. Der Gemütszustand der Frau beruhigte sich erst durch eine größere Polizeipräsenz.

Beide Seiten beschuldigten sich gegenseitig, mit dem Konflikt angefangen zu haben. Auch der Partner der Hagenerin habe sich in die Rangeleien eingemischt. Bei allen Beteiligten wurde ein freiwilliger Atemalkoholtest durchgeführt. Die Hagenerin hatte 1,3 Promille, ihr Partner 1,7 Promille. Der 37-jährige Hagener wurde mit 1,6 Promille angetroffen.

Alle drei wurden durch die Einsatzkräfte in Gewahrsam genommen. Die Einsatzkräfte fertigten Strafanzeigen aufgrund der begangenen wechselseitigen Körperverletzungen. (arn)

Rückfragen bitte an:

Polizei Hagen
Pressestelle
Telefon: 02331 986 15 15
E-Mail: pressestelle.hagen@polizei.nrw.de

Homepage: https://hagen.polizei.nrw
Facebook: https://www.facebook.com/Polizei.NRW.HA
X: https://twitter.com/polizei_nrw_ha
Instagram: http://www.instagram.de/polizei.nrw.ha
WhatsApp-Kanal: https://url.nrw/WhatsAppPolizeiNRWHagen

Original-Content von: Polizei Hagen, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Hagen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizei Hagen
Weitere Meldungen: Polizei Hagen
Alle Meldungen Alle
  • 22.10.2025 – 10:30

    POL-HA: 26-Jähriger nach Ladendiebstahl festgenommen

    Hagen-Hohenlimburg (ots) - Drei Männer begingen am Dienstag (21.10.2025) in Hohenlimburg einen Ladendiebstahl. Einer von ihnen wurde vorläufig festgenommen. Ein Ladendetektiv eines Supermarktes an der Straße "Auf dem Lölfert" beobachtete die Gruppe dabei, wie sie gegen 14.30 Uhr mehrere Produkte einsteckte. Zudem packten sie einen elektrischen Rasierer aus und probierten diesen aus. Der Detektiv hielt die Männer auf ...

    mehr
  • 22.10.2025 – 09:32

    POL-HA: Frau bei Verkehrsunfall auf Supermarktparkplatz leicht verletzt

    Hagen-Hohenlimburg (ots) - Bei einem Verkehrsunfall auf dem Parkplatz eines Hohenlimburger Supermarktes wurde am Dienstagmorgen (21.10.2025) eine 47-jährige Frau leicht verletzt. Ein 75-jähriger Mann fuhr gegen 07.30 Uhr mit seinem Opel über den Parkplatz in der Bahnstraße. Aus bislang ungeklärter Ursache übersah er die Fußgängerin und erfasste sie mit der ...

    mehr
  • 22.10.2025 – 09:25

    POL-HA: Positiver Drogenvortest nach Unfall aufgrund missachteter Vorfahrt

    Hagen-Mitte (ots) - Dienstagabend (21.10.2025) befuhr ein 42-Jähriger den Märkischen Ring mit seinem Opel. Als er um 21.10 Uhr an der Kreuzung nach links auf die Heinitzstraße in Richtung Autobahn abbog, fuhr ein 28-Jähriger mit einem VW aus Richtung des Finanzamtes kommend in die Kreuzung ein und missachtete dabei die Vorfahrt des Opel-Fahrers. Der 42-Jährige ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren