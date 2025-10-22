Polizei Hagen

POL-HA: Zwei Polizeieinsätze nach wechselseitigen Körperverletzungen unter Alkoholeinfluss

Hagen-Mitte (ots)

Streitigkeiten am Berliner Platz lösten Dienstagnachmittag (21.10.2025) zwei Einsätze der Polizei aus. Zunächst wurde eine Streifenwagenbesatzung alarmiert, nachdem ein 37-Jähriger versucht habe, eine Frau zu treten. Der Mann hatte sich bei Eintreffen der Beamten bereits entfernt. Während der Aufnahme des Sachverhaltes durch die Beamten zeigte sich die 43-jährige Betroffene extrem unkooperativ und aggressiv. Ihr 39-jähriger Partner störte die Klärung des Vorfalls zudem mehrmals.

Gegen 16.30 Uhr kam es dann zu einem weiteren Einsatz. Die 43-Jährige war erneut auf den 37-Jährigen getroffen. Dieses Mal schlug sie auf den am Boden liegenden Mann ein, als die Polizisten eintrafen. Bei Erblicken des Streifenwagens ließ sie zwar von ihm ab, schrie jedoch lautstark herum. Der Gemütszustand der Frau beruhigte sich erst durch eine größere Polizeipräsenz.

Beide Seiten beschuldigten sich gegenseitig, mit dem Konflikt angefangen zu haben. Auch der Partner der Hagenerin habe sich in die Rangeleien eingemischt. Bei allen Beteiligten wurde ein freiwilliger Atemalkoholtest durchgeführt. Die Hagenerin hatte 1,3 Promille, ihr Partner 1,7 Promille. Der 37-jährige Hagener wurde mit 1,6 Promille angetroffen.

Alle drei wurden durch die Einsatzkräfte in Gewahrsam genommen. Die Einsatzkräfte fertigten Strafanzeigen aufgrund der begangenen wechselseitigen Körperverletzungen. (arn)

