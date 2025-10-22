PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Hagen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizei Hagen

POL-HA: Positiver Drogenvortest nach Unfall aufgrund missachteter Vorfahrt

Hagen-Mitte (ots)

Dienstagabend (21.10.2025) befuhr ein 42-Jähriger den Märkischen Ring mit seinem Opel. Als er um 21.10 Uhr an der Kreuzung nach links auf die Heinitzstraße in Richtung Autobahn abbog, fuhr ein 28-Jähriger mit einem VW aus Richtung des Finanzamtes kommend in die Kreuzung ein und missachtete dabei die Vorfahrt des Opel-Fahrers. Der 42-Jährige wollte einen Zusammenstoß vermeiden und wich über den Gehweg auf einen angrenzenden Parkplatz aus. Bei dem Manöver touchierte der Hagener jedoch einen Poller. Bei der Unfallaufnahme machte der 28-jährige VW-Fahrer einen auffällig nervösen Eindruck auf die Polizisten. Ein freiwilliger Drogenvortest schlug auf zwei Substanzen an, sodass er eine Blutprobe abgeben musste. Die Einsatzkräfte beschlagnahmten seinen Führerschein, untersagten dem Mann die Fahrt mit fahrerlaubnispflichtigen Fahrzeugen und fertigten eine Strafanzeige wegen Straßenverkehrsgefährdung. Ein Bekannter des 28-Jährigen versetzte den VW. Der Opel des 42-jährigen Unfallbeteiligten war so stark beschädigt, dass der Pkw abgeschleppt werden musste. Das Verkehrskommissariat der Polizei Hagen befasst sich mit den weiteren Ermittlungen. (arn)

Rückfragen bitte an:

Polizei Hagen
Pressestelle
Telefon: 02331 986 15 15
E-Mail: pressestelle.hagen@polizei.nrw.de

Homepage: https://hagen.polizei.nrw
Facebook: https://www.facebook.com/Polizei.NRW.HA
X: https://twitter.com/polizei_nrw_ha
Instagram: http://www.instagram.de/polizei.nrw.ha
WhatsApp-Kanal: https://url.nrw/WhatsAppPolizeiNRWHagen

Original-Content von: Polizei Hagen, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Hagen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizei Hagen
Weitere Meldungen: Polizei Hagen
Alle Meldungen Alle
  • 22.10.2025 – 07:30

    POL-HA: Diebe stehlen Kupferrohre von Kirche - wer kann Hinweise geben?

    Hagen-Haspe (ots) - Zwischen Mittwoch (15.10.2025) gegen 12 Uhr und Dienstag (21.10.2025) gegen 10.30 Uhr stahlen bislang unbekannte Personen mehrere Fallrohre aus Kupfer von einer Kirche an der Enneper Straße. Die Täter beschädigten zunächst die Halterungen, um die Rohre mit einer Länge von etwa vier Metern zu entwenden. Der Polizei liegen derzeit keine Hinweise ...

    mehr
  • 21.10.2025 – 11:50

    POL-HA: Radfahrerin wird von Autofahrer übersehen

    Hagen-Boele (ots) - Auf der Helfer Straße erfasste ein Autofahrer am Montag (20.10.2025) eine Radfahrerin. Der 18-Jährige befuhr gegen 09.30 Uhr die Pappelstraße in Richtung Lennetal und wollte dann nach links in die Helfer Straße abbiegen. Im Bereich der Fußgängerfurt befand sich eine 66-Jährige mit ihrem Citybike. Aus bislang ungeklärter Ursache übersah der Hyundai-Fahrer die Hagenerin und touchierte sie. Bei ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren