Polizei Hagen

POL-HA: Positiver Drogenvortest nach Unfall aufgrund missachteter Vorfahrt

Hagen-Mitte (ots)

Dienstagabend (21.10.2025) befuhr ein 42-Jähriger den Märkischen Ring mit seinem Opel. Als er um 21.10 Uhr an der Kreuzung nach links auf die Heinitzstraße in Richtung Autobahn abbog, fuhr ein 28-Jähriger mit einem VW aus Richtung des Finanzamtes kommend in die Kreuzung ein und missachtete dabei die Vorfahrt des Opel-Fahrers. Der 42-Jährige wollte einen Zusammenstoß vermeiden und wich über den Gehweg auf einen angrenzenden Parkplatz aus. Bei dem Manöver touchierte der Hagener jedoch einen Poller. Bei der Unfallaufnahme machte der 28-jährige VW-Fahrer einen auffällig nervösen Eindruck auf die Polizisten. Ein freiwilliger Drogenvortest schlug auf zwei Substanzen an, sodass er eine Blutprobe abgeben musste. Die Einsatzkräfte beschlagnahmten seinen Führerschein, untersagten dem Mann die Fahrt mit fahrerlaubnispflichtigen Fahrzeugen und fertigten eine Strafanzeige wegen Straßenverkehrsgefährdung. Ein Bekannter des 28-Jährigen versetzte den VW. Der Opel des 42-jährigen Unfallbeteiligten war so stark beschädigt, dass der Pkw abgeschleppt werden musste. Das Verkehrskommissariat der Polizei Hagen befasst sich mit den weiteren Ermittlungen. (arn)

