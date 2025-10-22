Polizei Hagen

POL-HA: Diebe stehlen Kupferrohre von Kirche - wer kann Hinweise geben?

Hagen-Haspe (ots)

Zwischen Mittwoch (15.10.2025) gegen 12 Uhr und Dienstag (21.10.2025) gegen 10.30 Uhr stahlen bislang unbekannte Personen mehrere Fallrohre aus Kupfer von einer Kirche an der Enneper Straße. Die Täter beschädigten zunächst die Halterungen, um die Rohre mit einer Länge von etwa vier Metern zu entwenden. Der Polizei liegen derzeit keine Hinweise zu den Tätern vor, weshalb sie um Angaben von Zeugen bittet. Hinweise bitte an die Polizei Hagen unter der Rufnummern 02331 986 2066 geben. (rst)

