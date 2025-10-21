PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Hagen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizei Hagen

POL-HA: Zwangseinweisung einer Bochumerin nach Widerstand gegen die Polizei

Hagen-Mitte (ots)

Passanten sprachen am Montag (20.10.) Polizisten in der Innenstadt an, nachdem eine Frau mehrfach mit ihrem Kopf gegen Laternen schlug. Im Bereich der Elberfelder Straße sah die Streifenwagenbesatzung dann eine 26-Jährige, die auf die Beschreibung der Zeugen passte. Als die Beamten sie ansprachen, versteckte sie sich in einem Ladengeschäft und schrie laut um Hilfe. Die Polizisten versuchten, die Frau vergeblich zu beruhigen. Sie schrie jedoch weiter herum und versuchte sich hinter dem Kassenbereich zu verstecken. Um zu verhindern, dass sich die Bochumerin verschanzt oder bewaffnet, mussten die Einsatzkräfte sie ergreifen. Hierauf reagierte sie äußerst aggressiv und versuchte sich der Maßnahme zu entziehen. Sie sperrte sich, bäumte sich auf und musste mit Unterstützung weiterer Einsatzkräfte fixiert werden. Die 26-Jährige wurde mit insgesamt vier Beamten in den Streifenwagen getragen. Auch in dem Auto setzte sie den Widerstand fort. Immer wieder wollte sich die Frau aus den Handfesseln lösen und stemmte dazu ihre Beine gegen die B-Säule. Erst aufgrund körperlicher Ermüdung gab die Bochumerin den Widerstand auf. Es ergaben sich Hinweise auf eine psychische Erkrankung. Das Ordnungsamt und der sozialpsychiatrische Dienst veranlassten deshalb eine Zwangseinweisung. Aufgrund des Widerstands erhielt die 26-Jährige eine Strafanzeige. (arn)

Rückfragen bitte an:

Polizei Hagen
Pressestelle
Telefon: 02331 986 15 15
E-Mail: pressestelle.hagen@polizei.nrw.de

Homepage: https://hagen.polizei.nrw
Facebook: https://www.facebook.com/Polizei.NRW.HA
X: https://twitter.com/polizei_nrw_ha
Instagram: http://www.instagram.de/polizei.nrw.ha
WhatsApp-Kanal: https://url.nrw/WhatsAppPolizeiNRWHagen

Original-Content von: Polizei Hagen, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Hagen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizei Hagen
Weitere Meldungen: Polizei Hagen
Alle Meldungen Alle
  • 21.10.2025 – 09:30

    POL-HA: 55-Jähriger muss nach Schlägen seines Neffen ins Krankenhaus

    Hagen-Hohenlimburg (ots) - Ein 55-Jähriger wurde am Montagabend (20.10.2025) vor einem Kasino in Hohenlimburg von seinem Neffen geschlagen. Er erlitt leichte Verletzungen und musste im Krankenhaus behandelt werden. Gegen 19.20 Uhr verließ der 55-Jährige das Kasino an der Elseyer Straße und beabsichtigte, mit seinem Auto vom dortigen Parkplatz zu fahren. In diesem ...

    mehr
  • 21.10.2025 – 08:30

    POL-HA: Trickdiebstahl aus Hasper Wohnung - Täter gibt Erblindung vor

    Hagen-Haspe (ots) - Zwei bislang unbekannte Täter stahlen am Montagnachmittag (20.10.2025) Bargeld und Schmuck aus der Wohnung eines älteren Ehepaars in Haspe. Gegen 14 Uhr klingelte einer der Täter an der Wohnungstür in einem Mehrfamilienhaus am Hüttenplatz. Nachdem die 89-jährige Frau die Tür geöffnet hatte, betrat der Mann unmittelbar die Wohnung und gab ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren