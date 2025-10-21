Polizei Hagen

POL-HA: Zwangseinweisung einer Bochumerin nach Widerstand gegen die Polizei

Hagen-Mitte (ots)

Passanten sprachen am Montag (20.10.) Polizisten in der Innenstadt an, nachdem eine Frau mehrfach mit ihrem Kopf gegen Laternen schlug. Im Bereich der Elberfelder Straße sah die Streifenwagenbesatzung dann eine 26-Jährige, die auf die Beschreibung der Zeugen passte. Als die Beamten sie ansprachen, versteckte sie sich in einem Ladengeschäft und schrie laut um Hilfe. Die Polizisten versuchten, die Frau vergeblich zu beruhigen. Sie schrie jedoch weiter herum und versuchte sich hinter dem Kassenbereich zu verstecken. Um zu verhindern, dass sich die Bochumerin verschanzt oder bewaffnet, mussten die Einsatzkräfte sie ergreifen. Hierauf reagierte sie äußerst aggressiv und versuchte sich der Maßnahme zu entziehen. Sie sperrte sich, bäumte sich auf und musste mit Unterstützung weiterer Einsatzkräfte fixiert werden. Die 26-Jährige wurde mit insgesamt vier Beamten in den Streifenwagen getragen. Auch in dem Auto setzte sie den Widerstand fort. Immer wieder wollte sich die Frau aus den Handfesseln lösen und stemmte dazu ihre Beine gegen die B-Säule. Erst aufgrund körperlicher Ermüdung gab die Bochumerin den Widerstand auf. Es ergaben sich Hinweise auf eine psychische Erkrankung. Das Ordnungsamt und der sozialpsychiatrische Dienst veranlassten deshalb eine Zwangseinweisung. Aufgrund des Widerstands erhielt die 26-Jährige eine Strafanzeige. (arn)

