Keine Meldung von Polizei Hagen mehr verpassen.
POL-HA: Trickdiebstahl aus Hasper Wohnung - Täter gibt Erblindung vor

Hagen-Haspe (ots)

Zwei bislang unbekannte Täter stahlen am Montagnachmittag (20.10.2025) Bargeld und Schmuck aus der Wohnung eines älteren Ehepaars in Haspe. Gegen 14 Uhr klingelte einer der Täter an der Wohnungstür in einem Mehrfamilienhaus am Hüttenplatz. Nachdem die 89-jährige Frau die Tür geöffnet hatte, betrat der Mann unmittelbar die Wohnung und gab vor, blind zu sein. Er verwickelte die Frau und ihren 92-jährigen Mann in ein kurzes Gespräch und verließ die Wohnung anschließend wieder. Kurze Zeit später wurde das Ehepaar auf einen weiteren Mann aufmerksam, der aus dem Schlafzimmer der Wohnung kam und dem ersten Mann ins Treppenhaus folgte. Es stellte sich heraus, dass der zweite Unbekannte Bargeld und Schmuck aus dem Schlafzimmer gestohlen hatte. Der Mann, der das Ehepaar in ein Gespräch verwickelte, war etwa 170 cm groß, hatte eine normale Statur, dunkelblondes Haar und war dunkel bekleidet. Die Kripo ermittelt nun wegen des Diebstahls und nimmt Zeugenhinweise unter der Rufnummer 02331-986 2066 entgegen. (sen)

Rückfragen bitte an:

Polizei Hagen
Pressestelle
Telefon: 02331 986 15 15
E-Mail: pressestelle.hagen@polizei.nrw.de

Homepage: https://hagen.polizei.nrw
Facebook: https://www.facebook.com/Polizei.NRW.HA
X: https://twitter.com/polizei_nrw_ha
Instagram: http://www.instagram.de/polizei.nrw.ha
WhatsApp-Kanal: https://url.nrw/WhatsAppPolizeiNRWHagen

