POL-HA: Tragischer Vorfall in Hagener Freizeitbad - 7-Jähriger verunglückt bei Schwimmbadbesuch
Hagen (ots)
Am Sonntag (19.10.2015) kam es gegen 16 Uhr im Rahmen eines privaten Schwimmbadbesuches in einem Hagener Freizeitbad in der Stadionstraße zu einem Badeunfall.
Nachdem ein Bademeister auf einen leblosen Körper auf dem Beckenboden hingewiesen wurde, wurde der 7-Jährige unter Reanimationsmaßnahmen in ein Krankenhaus gebracht, wo er kurze Zeit später verstarb. Die Hagener Staatsanwaltschaft und die Hagener Kriminalpolizei haben die Ermittlungen zu den Hintergründen des tragischen Vorfalls aufgenommen. (hir)
