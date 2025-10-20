PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizei Hagen

POL-HA: Tragischer Vorfall in Hagener Freizeitbad - 7-Jähriger verunglückt bei Schwimmbadbesuch

Hagen (ots)

Am Sonntag (19.10.2015) kam es gegen 16 Uhr im Rahmen eines privaten Schwimmbadbesuches in einem Hagener Freizeitbad in der Stadionstraße zu einem Badeunfall.

Nachdem ein Bademeister auf einen leblosen Körper auf dem Beckenboden hingewiesen wurde, wurde der 7-Jährige unter Reanimationsmaßnahmen in ein Krankenhaus gebracht, wo er kurze Zeit später verstarb. Die Hagener Staatsanwaltschaft und die Hagener Kriminalpolizei haben die Ermittlungen zu den Hintergründen des tragischen Vorfalls aufgenommen. (hir)

Rückfragen bitte an:

Polizei Hagen
Pressestelle
Telefon: 02331 986 15 15
E-Mail: pressestelle.hagen@polizei.nrw.de

Homepage: https://hagen.polizei.nrw
Facebook: https://www.facebook.com/Polizei.NRW.HA
X: https://twitter.com/polizei_nrw_ha
Instagram: http://www.instagram.de/polizei.nrw.ha
WhatsApp-Kanal: https://url.nrw/WhatsAppPolizeiNRWHagen

Original-Content von: Polizei Hagen, übermittelt durch news aktuell

  • 20.10.2025 – 11:50

    POL-HA: Hagenerin erstattet Anzeige nach häuslicher Gewalt

    Hagen-Altenhagen (ots) - In Altenhagen gab eine Frau am Sonntag (19.10.2025) an, in den Abendstunden von ihrem Ex-Partner geschlagen und gewürgt worden zu sein. Während eines Streits habe der 45-Jährige nach dem Handy der Hagenerin gegriffen, um es ihr abzunehmen. Als sie die Wegnahme unterbinden wollte, habe er sie anschließend angegriffen. Der Mann verließ die Wohnung, als die Polizei verständigt wurde. Eine ...

    mehr
  • 20.10.2025 – 10:48

    POL-HA: Strafanzeigen nach Diebstahl an Altkleidercontainer

    Hagen-Hochschulviertel (ots) - Ein Streifenteam sah am Freitag (17.10.2025) zwei verdächtige Personen in der Flensburgstraße. Um 23.15 Uhr hielten sich die beiden Männer (24 und 36 Jahre alt) auf einem Parkplatz auf und durchsuchten an einem Altkleidercontainer diverse Kleidungsstücke und Säcke. Sie wollten während der Kontrolle durch die Einsatzkräfte keine Angaben machen. Die Beamten leiteten ein Strafverfahren ...

    mehr
