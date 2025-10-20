PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizei Hagen

POL-HA: Hagenerin erstattet Anzeige nach häuslicher Gewalt

Hagen-Altenhagen (ots)

In Altenhagen gab eine Frau am Sonntag (19.10.2025) an, in den Abendstunden von ihrem Ex-Partner geschlagen und gewürgt worden zu sein. Während eines Streits habe der 45-Jährige nach dem Handy der Hagenerin gegriffen, um es ihr abzunehmen. Als sie die Wegnahme unterbinden wollte, habe er sie anschließend angegriffen. Der Mann verließ die Wohnung, als die Polizei verständigt wurde. Eine Streifenwagenbesatzung konnte den 45-Jährigen nicht mehr antreffen, auch an seiner Wohnanschrift hielt er sich nicht auf. Die Beamten leiteten ein Strafverfahren gegen den Hagener ein. Er erhielt ein zehntägiges Rückkehrverbot für die Wohnung der leicht verletzten Hagenerin, die ausdrücklich Strafantrag stellte. (arn)

Rückfragen bitte an:

Polizei Hagen
Pressestelle
Telefon: 02331 986 15 15
E-Mail: pressestelle.hagen@polizei.nrw.de

