POL-HA: Strafanzeigen nach Diebstahl an Altkleidercontainer
Hagen-Hochschulviertel (ots)
Ein Streifenteam sah am Freitag (17.10.2025) zwei verdächtige Personen in der Flensburgstraße. Um 23.15 Uhr hielten sich die beiden Männer (24 und 36 Jahre alt) auf einem Parkplatz auf und durchsuchten an einem Altkleidercontainer diverse Kleidungsstücke und Säcke. Sie wollten während der Kontrolle durch die Einsatzkräfte keine Angaben machen. Die Beamten leiteten ein Strafverfahren wegen Diebstahls gegen beide Männer ein und erteilten ihnen einen Platzverweis. (arn)
