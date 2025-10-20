Polizei Hagen

POL-HA: Randalierer erhält Hausverbot und muss in Gewahrsam genommen werden

Hagen-Mitte (ots)

In der Tuchmacherstraße musste eine Streifenwagenbesatzung am Freitag (17.10.2025) einen aufgebrachten und aggressiven Hagener in Gewahrsam nehmen. Um 13 Uhr randalierte der 29-Jährige im Männerasyl und verletzte während eines Streits einen Mitarbeiter leicht, als er diesen in Richtung einer Treppe schubste. Der Mitarbeiter hatte dem Mann zuvor aufgrund mehrerer Vorfälle ein Hausverbot erteilt. Nachdem der Randalierer das Männerasyl verließ, versperrte er den Eingangsbereich des Heims und verweigerte jeglichen Personen den Zutritt.

Gegenüber der Polizei zeigte sich der Hagener ebenfalls äußerst aggressiv. Er schrie lautstark sowie unverständlich herum, griff hektisch in seine Tasche und kam dann auf einen Beamten zugelaufen. Der Polizist unterband den Angriff, brachte den 29-Jährigen zu Boden und legte ihm Handfesseln an. Da sich der Mann trotz deeskalierender Kommunikation nicht beruhigen ließ, wurde er zur Verhinderung von weiteren Straftaten und zur emotionalen Beruhigung in Gewahrsam genommen. Aufgrund des Vorfalls mit dem Mitarbeiter erhielt der 29-Jährige eine Strafanzeige wegen Körperverletzung. (arn)

