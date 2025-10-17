Polizei Hagen

POL-HA: Nötigung im Straßenverkehr führt zu Unfall

Hagen-Wehringhausen (ots)

Auf Höhe der Kreuzung Eugen-Richter-Straße/Gutenbergstraße gerieten am Donnerstag (16.10.2025) zwei Männer im Straßenverkehr aneinander. Gegen 15.40 Uhr fuhr ein 47-Jähriger mit seinem Auto in Richtung Haspe. Als der Verkehr stockte, sei ihm ein VW dicht aufgefahren und habe mehrfach gehupt. Als der Hagener verkehrsbedingt hielt, stieg er aus, um den anderen Autofahrer auf sein Verhalten anzusprechen. Der 32-jährige Fahrer des VW habe sich nicht geäußert und fuhr stattdessen dicht an dem Hagener vorbei. Hierdurch habe sich der 47-Jährige so sehr erschrocken, dass er nach eigenen Angaben aus Reflex gegen den Pkw trat. Kurz darauf kam es zu einem weiteren Aufeinandertreffen der Männer.

In der Gutenbergstraße parkte der 47-Jährige anschließend sein Auto. Hierbei erfasste er beim Rückwärtsfahren den 32-Jährigen, der in der Zwischenzeit hinter das Auto des Hageners getreten war, um nach Angaben eines unabhängigen Zeugen augenscheinlich ein Foto oder Video zu fertigen. Der VW-Fahrer zog sich leichte Verletzungen zu und wurde vorsorglich mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Der Mann erhielt eine Strafanzeige aufgrund des Verdachts der Nötigung im Straßenverkehr. Bezüglich des Unfalls fertigten die Polizisten eine gesonderte Verkehrsunfallanzeige. Die Ermittlungen dauern an. (arn)

Original-Content von: Polizei Hagen, übermittelt durch news aktuell