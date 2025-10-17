PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizei Hagen

POL-HA: Polizei stellt flüchtigen Einbrecher mit Diensthund

Hagen-Vorhalle (ots)

In der Nacht auf Freitag (17.10.2025) stellten Einsatzkräfte der Polizei einen Einbrecher, der zuvor mit einem bislang unbekannten Komplizen in eine Autowerkstatt eingedrungen war. Ein Diensthund konnte den versteckten Einbrecher aufspüren.

Eine Streifenwagenbesatzung wurde gegen 2.45 Uhr auf zwei Fußgänger in der Becheltestraße aufmerksam, die eine auffällige Tasche bei sich trugen. Die Einsatzkräfte entschieden sich, die beiden Männer einer Kontrolle zu unterziehen und wendeten ihr Fahrzeug. Nach kurzem Verlust des Sichtkontaktes sprang einer der Männer aus einem Gebüsch und rannte über die Fußgängerbrücke in Richtung Droste-Hülshoff-Straße davon. Die Beamten leiteten eine Fahndung ein und fanden zudem die rote Tasche der Männer. Darin stellten die Polizisten ein Auslesegerät für Fahrzeuge der Marke Mercedes-Benz sowie einen Paintball-Markierer fest. Im Rahmen der Nahbereichsfahndung konnte mithilfe eines Diensthundes einer der Tatverdächtigen aufgespürt werden, als sich dieser liegend in einem Gebüsch am Ufer der Volme versteckt hielt.

Der tatverdächtige 45-Jährige gab an, dass er mit einem Freund in eine Autowerkstatt im Sporbecker Weg eingebrochen war, aus der mutmaßlich das gefundene Auslesegerät stammt. Im Rahmen erster Ermittlungen stellte sich heraus, dass der 45-Jährige und sein Komplize bereits am Vorabend in die Werkstatt eingedrungen waren und mehrere Gegenstände entwendet hatten. Neben dem Auslesegerät gehören ein Tresor und ein Computer zum Diebesgut der Tatverdächtigen.

Da der zweite Tatverdächtige weiterhin flüchtig ist, bittet die Kriminalpolizei um Hinweise. Wer hat zwischen Donnerstag gegen 23 Uhr und Freitag gegen 2.45 Uhr verdächtige Beobachtungen gemacht oder kann Angaben zum Aufenthaltsort des zweiten Tatverdächtigen machen? Hinweise bitte an die Polizei Hagen unter der Rufnummer 02331 986 2066. (rst)

Rückfragen bitte an:

Polizei Hagen
Pressestelle
Telefon: 02331 986 15 15
E-Mail: pressestelle.hagen@polizei.nrw.de

Homepage: https://hagen.polizei.nrw
Facebook: https://www.facebook.com/Polizei.NRW.HA
X: https://twitter.com/polizei_nrw_ha
Instagram: http://www.instagram.de/polizei.nrw.ha
WhatsApp-Kanal: https://url.nrw/WhatsAppPolizeiNRWHagen

Original-Content von: Polizei Hagen, übermittelt durch news aktuell

