POL-HA: Betrugsmasche aufgeflogen - Frau gibt Gehörlosigkeit ihrer Kinder vor und sammelt Spenden ein

Hagen-Eckesey (ots)

Der Detektiv eines Baumarktes in der Eckeseyer Straße alarmierte am Donnerstagabend (16.10.2025) die Polizei, weil er zuvor auf dem Parkplatz des Geschäftes Betrüger beobachtet hatte. Er sagte den Beamten, dass er auf eine Frau aufmerksam geworden war, die mehrere Passanten angesprochen und ihnen ein Klemmbrett gezeigt hatte. Anschließend nahm sie Geld entgegen. In der Nähe konnte der Detektiv einen Mann erkennen, der offensichtlich "Schmiere" stand. Es stellte sich heraus, dass die Betrügerin vorgab, Spenden für ihre gehörlosen Kinder zu sammeln. Als die Frau und der Mann kurz darauf mit einem Auto den Parkplatz verließen, nahm der Detektiv die Verfolgung auf und rief die Polizei hinzu. Die Beamten hielten das Fahrzeug, in dem sich zusätzlich drei Kinder befanden, in der Herdecker Straße an. Bei der Frau fanden sie in einer kleinen Tasche Bargeld in Höhe von knapp 100 Euro. Dieses stellten sie sicher und leiteten ein Strafverfahren wegen des Verdachts des Betruges ein. Die Kripo hat die weiteren Ermittlungen übernommen. (sen)

Rückfragen bitte an:

Polizei Hagen
Pressestelle
Telefon: 02331 986 15 15
E-Mail: pressestelle.hagen@polizei.nrw.de

Homepage: https://hagen.polizei.nrw
Facebook: https://www.facebook.com/Polizei.NRW.HA
X: https://twitter.com/polizei_nrw_ha
Instagram: http://www.instagram.de/polizei.nrw.ha
WhatsApp-Kanal: https://url.nrw/WhatsAppPolizeiNRWHagen

