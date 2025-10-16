Bundespolizeiinspektion Magdeburg

BPOLI MD: Bundespolizei ermittelt nach sexueller Belästigung im Regionalexpress

Magdeburg (ots)

Am Mittwoch, den 15. Oktober 2025, forderte die Zugbegleiterin eines Regionalexpresses um 14:30 Uhr die Bundespolizei zur Unterstützung am Bahnhof Magdeburg-Buckau an. Zuvor soll ein männlicher Reisender eine Frau während der Zugfahrt sexuell belästigt haben. Nach bisherigen Erkenntnissen setzte sich der 43-Jährige, nach dem Zustieg in Schönebeck, direkt neben die Betroffene und legte seinen Arm auf die Rückenlehne ihres Sitzes. Mit Neigung des Zuges durch eine Kurve soll der Mann anschließend bewusst nahe an die Frau herangerutscht sein und sie am Rücken sowie am Gesäß, ohne ihre Einwilligung, berührt haben. Dieses Verhalten soll der Tatverdächtige im Verlauf der Fahrt wiederholt haben. Die Geschädigte wandte sich daraufhin an die Zugbegleiterin, welche die Bundespolizei informierte. Eine verständigte Streife begab sich umgehend zum Bahnhof Magdeburg-Buckau und konnte dort sowohl die Geschädigte als auch den Tatverdächtigen antreffen. Die Identitäten beider Personen wurden zweifelsfrei festgestellt. Während der polizeilichen Maßnahmen beleidigte der Mann die Geschädigte zudem in obszöner Weise und bedrohte sie mit einem empfindlichen Übel. Eine Überprüfung seiner Personalien ergab, dass gegen den Deutschen zudem ein Beförderungsausschluss der Deutschen Bahn bestand. Außerdem kam es bei dem Regionalexpress zu einer Verspätung von mehreren Minuten, da dieser aufgrund des verbal auffälligen Verhaltens des Mannes vor Ort halten musste. Die Bundespolizei leitete Strafverfahren wegen sexueller Belästigung, Hausfriedensbruchs, Beleidigung, Bedrohung sowie Belästigung der Allgemeinheit ein.

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Magdeburg, übermittelt durch news aktuell